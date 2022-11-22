Раскрыт наркокартель, действовавший в разных регионах России

До 20 лет лишения свободы грозит обвиняемому, который занимал руководящую должность в криминальной иерархии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Дальневосточной транспортной полиции во взаимодействии со столичными коллегами была пресечена деятельность преступного сообщества, действовавшего в десяти субъектах Российской Федерации. Задержания, обыски и изъятия наркотических веществ прошли в Москве и Московской области, в Калининграде, Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Коми, Хабаровском крае, Якутии и на Камчатке. Были выявлены и задержаны полтора десятка человек, причастных к этой преступной организации, изъяты десятки килограммов наркотиков и прекурсоров.

В числе задержанных оказался и 24-летний ранее не судимый житель Татарстана. Он выполнял в сообществе обязанности «оператора», а по сути — был одним из двух заместителей руководителя сразу двух «филиалов организованного преступного сообщества» — в Поволжье и на Камчатке. Кроме управленческой работы, молодой человек принимал участие и в незаконном обороте наркотиков. В результате обыска в квартирах, в гараже и тайниках были изъяты около 200 граммов кокаина и мефедрона, а также порядка полутора килограммов сильнодействующих седативных средств. В настоящее время следователями следственного отдела УТ МВД России по ДФО доказана причастность жителя республики Татарстан у участию в преступном сообществе, в незаконном обороте сильнодействующих веществ и покушении на сбыт наркотиков, а уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.210, ч.3 ст.234 и ч.3 ст.30 ч. 4 228.1 УК РФ состоящее из 10 томов направлено в суд.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее уже были осуждены в том числе и к реальным срокам лишения свободы порядка десяти рядовых членов этого преступного сообщества, не имеющих представления о масштабах криминального бизнеса.

Расследование уголовных дел в отношении других фигурантов продолжается.