Расходы на завоз грузов в Якутии снизятся на 25%

С запуском регулярного пассажирского движения с железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе ожидается значительное снижение расходов на грузовой завоз. В эфире программы «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев сообщил, что снижение планируется в пределах 25%, сообщает ЯСИА.

«Мы долго ждали этого момента, когда еще в 1985 году началось строительство АЯМа, и в 2005 году оно возобновилось на участке Томмот — Нижний Бестях. Сегодня железная дорога полностью введена в эксплуатацию. С точки зрения обеспечения грузами Центральной Якутии снижение затрат на завоз мы почувствуем в уже ближайшее время», — рассказал Айсен Николаев в прямом эфире.

По его словам, в среднем на 25% снизятся расходы на перевозку грузов по железной дороге в связи с тем, что уже начали работать сквозные тарифы «Железных дорог России» до Нижнего Бестяха.

«Я уверен, что и пассажирское движение со станции Нижний Бестях будет востребовано. Я разговаривал с людьми, и у всех интерес по Дальнему Востоку — по тем территориям, которые от нас недалеко расположены. Комплексный сервис от дома до поезда, который предоставляется якутянам «Железными дорогами Якутии», хорош и проработан», — отметил Ил Дархан.

Глава также выразил надежду, что транспортная логистика в Якутии будет только развиваться.