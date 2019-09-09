Расчленёнка в 202 микрорайоне

Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчлененного трупа мужчины.

​Установлено, что 1 сентября в ходе возникшей ссоры мужчина забил насмерть потерпевшего и, испугавшись последствий совершенного деяния, расчленил его тело и спрятал в холодильник.

​Тело мужчины обнаружено спустя три дня, 4 сентября, в квартире дома, расположенного в мкрн. 202 г. Якутска друзьями подозреваемого, которые вызвали сотрудников полиции.

​По подозрению в убийстве задержан 34-летний приятель потерпевшего, с которым он распивал спиртные напитки. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

​В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.