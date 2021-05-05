Расчетный счет – бесплатно: продление акции для новых клиентов АЭБ

В Алмазэргиэнбанке стартовала весенняя акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Новые клиенты АЭБ получают:

— резервирование счёта за 5 минут;

— бесплатное открытие счетов в рублях и подключение к системе ДБО “АЭБ Бизнес”;

— бесплатное двухмесячное обслуживание на любом пакете услуг;

— эквайринг без арендной платы за терминал;

— зарплатный проект без затрат для организации и сотрудников.

“Клиенты, не имеющие счетов в нашем банке на момент обращения, могут абсолютно бесплатно не только открыть расчетные и карточные счета, но и заключить договоры на услуги эквайринга и зарплатные проекты с бесплатными картами на очень выгодных условиях. В рамках услуги Вы получите реквизиты счета в день подачи заявки по СМС и электронной почте. По ним можно сразу начать принимать платежи от партнеров. Вам остается подписать документы и получить полный доступ к нашим банковским сервисам”, — рассказал менеджер по продукту Константин Аммосов.

Бесплатно открыть расчетный счет в АЭБ можно двумя способами:

1. На сайте банка www.albank.ru . Система при резервировании счета автоматически отправит реквизиты номера счета;

2. В офисе банка для ИП и ЮЛ в Якутске на проспекте Ленина, 1 или в отделениях в районах республики.

Реквизиты расчетного счета станут доступны клиенту буквально через 2 минуты после его резервирования.

Записаться на прием или уточнить информацию можно у консультантов бесплатного круглосуточного колл-центра АЭБ по номеру: 8-800-100-34-22.Добавим, что Алмазэргиэнбанк, будучи одним из ключевых финансовых институтов развития Республики Саха (Якутия) и всего Дальневосточного региона, имеющий основным акционером правительство Якутии, осуществляет мероприятия по повышению доступности предоставления банковских услуг, поддержки развития регионального малого и среднего предпринимательства.