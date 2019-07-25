Рано утром на 17 квартале произошло преступление

Находясь на маршруте патрулирования в районе 17 квартала Якутска около 06 часов утра сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о краже колес с припаркованной во дворе дома по улице Космонавтов машины Хонда Эдикс.

Владелец автомашины успел заметить регистрационный номер и марку автотранспорта, на котором злоумышленники скрылись после совершения кражи. Эти данные он сообщил в отдел полиции. Вскоре автомашина, подходившая под описание, была замечена росгвардейцами на улице Халтурина. Автопатруль Росгвардии последовал за ней и задержал подозреваемых. Трое мужчин 30, 33 и 34 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, переданы в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».