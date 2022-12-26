Раненый в бою командир вернулся в Якутск

Раненый в бою командир спецотряда ДОСААФ вернулся в Якутск

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

В публикации он рассказал о том, что сегодняшним утром встретил в аэропорту Сергея Прокопьева – командира спецотряда добровольцев «ДОСААФ» из состава отряда «Боотур», сформированного из бывших силовиков с опытом боевых действий, который был в зоне проведения специальной военной операции с сентября.

«Сегодняшний день начался с приятной встречи! На малую Родину вернулся наш Герой, человек, который добровольно встал на защиту своей Родины, Сергей Прокопьев, за судьбой которого мы следили с вами вместе», – написал он на своей странице в социальных сетях.

По словам Альберта Семенова, во время исполнения своего служебного долга в рамках спецоперации командир спецотряда «ДОСААФ» Сергей Прокопьев получил тяжелое ранение, а затем проходил серьезное лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, перенес пять операций.

«Сергей признается, что ему не терпится начать подготовку бойцов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России – наших земляков, готовых на боевом посту отстаивать интересы нашей страны. От всей души желаю ему крепкого здоровья и окончательного восстановления! И ведь не даром в поговорке говорится: дома и стены помогают», – добавил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.