Ранее судимый не устоял перед соблазном

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от жительницы Якутска о краже из автомобиля. Потерпевшая рассказала, что припарковала свой автомобиль во дворе многоквартирного дома и ненадолго отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила пропажу своего рюкзака.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый за угон.

Установлено, что потерпевшая отлучилась, не заперев автомобиль. Этим и воспользовался злоумышленник, который проник в салон машины и похитил рюкзак, решив, что в нём находится что-то ценное. Как оказалось, он ошибался — в рюкзаке были личные вещи и косметические средства потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.