РАН об изменении климата в Якутии или при чём тут Ил Дархан?

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов в большом интервью для интернет-издания «Lenta.Ru» рассказал об изменении климата в Якутии.

«Lenta.Ru»:

— Будут ли в России когда-нибудь европейские зимы без снега?

Владимир Семенов:

— … в Якутии изменение такое: было минус 45 зимой — стало минус 42. Потеплело? Ну да. Но кто это заметит?

На наш взгляд очень показательный ответ, который может претендовать на более широкое раскрытие темы изменений не только в климате, но и в целом в развитии региона.

Якутия, несмотря на прошедший пандемийный год, считается регионом из «зелёной» зоны.

Например, по итогам 2020 года, республика вошла в список 21 региона страны, в которых не останавливалась «стройка»: строилось жильё, коммерческая недвижимость, а самое главное строились социальные объекты – школы, детские сады, дома культуры, больницы, ФАПы, интернаты, дома престарелых.

Итоги того же года демонстрируют, что экономика республики не впала в жесточайший регресс по аналогии с другими регионами. Буквально на днях правительство России выделило бюджетам Еврейского округа и Костромской области дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетов.

В свою очередь уровень госдолга Якутии находится на стабильно низком уровне, что позволяет нам быть в числе немногочисленных регионов с профицитным бюджетом.

Нам, якутянам, необходимо осознать, что меры и управленческие решения, принимаемые Айсеном Николаевым и его командой, не позволили пойти с протянутой рукой по стране.

Тот же пресловутый Арктический центр, который набил оскомину многим оппонентам, является символом стабильности и масштабного мышления команды руководства республики. Почему?

Вспомните, друзья, конец 80-х и начало 90-х годов. Мы все не могли получить заработную плату по несколько месяцев, но строительство Медцентра, как его тогда называли «австрийский центр», началось вопреки мнению некоторых светил медицины, которые утверждали, что справятся силами РБ-1 и РБ-2. Далёко глядел Михаил Николаев? Далеко.

Или строительство стадиона «Туймаада». Была ли тогда большая потребность в реконструкции стадиона «Спартак»? Не было. Но был построен. Теперь это центр всех видов спорта и массового физкультурного движения.

Поэтому строительство единого комплекса Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств, а правильно он называется именно так, будет не только центром притяжения населения с точки зрения общественного пространства, но в первую очередь будет центром нематериального развития духовности.