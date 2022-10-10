10.10.2022
19:08
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Политика

Рамзан Кадыров ответил Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает о ракетных ударах по следующим направлениям: Киевская и Хмельницкая области, Львовская и Днепровская, Винницкая, Ивано-Франковская области, Запорожская, Сумская области, Харьковская область, Житомирская область, Кировоградская область, юг страны.

На что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил в своем телеграм-канале:

Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.

А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?

То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?

Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада.

Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.

Источник: Социальные сети

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