Политика
Рамзан Кадыров ответил Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский сообщает о ракетных ударах по следующим направлениям: Киевская и Хмельницкая области, Львовская и Днепровская, Винницкая, Ивано-Франковская области, Запорожская, Сумская области, Харьковская область, Житомирская область, Кировоградская область, юг страны.
На что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил в своем телеграм-канале:
Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.
А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.
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