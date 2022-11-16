Ракеты в Польше: нет никакой вины РФ

Минобороны России: опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводуве, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины, сообщает РИА Новости

Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО (Рейтер)

Заявления Дмитрия Пескова по инциденту с падением ракеты в Польше:

Песков о «ракетном инциденте» в Польше: на Западе последовала истеричная и оголтело русофобская реакция, не основанная на реальных данных, а Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной, когда говорит о потенциально опасных темах. При этом он отметил сдержанную реакцию США — она контрастировала с заявлениями ряда других стран.

Песков: в Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции на теракты на «Северных потоках», как на инцидент в Польше