Рак – не приговор. Главное, его не запустить…

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. А потому нелишне вспомнить: ежегодно в Якутии выявляется более 2 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. При этом, говорят специалисты, рак заметно помолодел: его нередко диагностируют у людей до сорока.

Какова сегодня ситуация с онкологической заболеваемостью в республике, и можно ли избежать этой беды? Об этом мы говорим с главным внештатным онкологом Минздрава РС (Я), заведующей отделением противоопухолевой лекарственной терапии Якутского республиканского онкодиспансера Феодосией Ивановой.

— Феодосия Гаврильевна, каковы тенденции онкозаболеваемости в Якутии?

— Якутия не относится к регионам-лидерам по заболеваемости раком. Каждый год мы диагностируем более 2 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, и в пересчете на 100 тысяч населения это средний уровень заболеваемости по стране.

Есть ряд индикаторов, которые также позволяют судить о ситуации с онкозаболеваемостью в том или ином регионе: смертность от рака на 100 тыс населения, одногодичная летальность, количество онкобольных, находящихся на диспансерном учете 5 и более лет, и пр. Так вот по результатам 2021 года эти показатели у нас неплохие. Например, число больных, находящихся в ремиссии больше 5 лет, достигло 51,4%, доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2 стадии, в прошлом году составила 45,5% и т.д. Конечно, за этим — вся та комплексная, системная работа, которая проводится онкослужбой республики.

Однако на ситуацию очень влияют наши региональные особенности: большая территория, сложная транспортная схема, разбросанность и отдаленность населенных пунктов, а главное, высокие тарифы на авиабилеты. Именно в силу этих причин пациенты нередко обращаются к врачам уже в запущенной стадии.

По данным 2021 года на первом месте в структуре общей онкозаболеваемости в Якутии на первом месте рак легкого, на втором – рак молочной железы, на третьем – рак печени.

При этом рак легкого лидирует и в структуре смертности от злокачественных новообразований. Основной фактор его развития – курение.

— Как бы вы оценили нынешние возможности региональной онкослужбы?

— Вот уже несколько лет в России реализуется широкомасштабный национальный проект «Здравоохранение», а также региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями в РС (Я)», ставшие для нас мощной поддержкой.

Мы очень рады, что, благодаря Главе Якутии Айсену Николаеву, у нас кардинально изменились условия, в которых работают медики и лечатся пациенты. В новом просторном здании служба получила и новый импульс для развития.

Лечение рака требует колоссальных вложений, и сегодня государство выделяет огромные средства на закупку дорогостоящей техники, современных препаратов и т.д. Мы получили новейшее оборудование для лучевой терапии, современные ускорители, хорошую диагностическую аппаратуру, включая МРТ, компьютерные томографы и т.д. Приобрели хирургическое оборудование для операционных, предназначенное для высокотехнологической медицинской помощи пациентам.

Нет проблем и с лекарствами. Если в 90-ые годы у нас был очень ограниченный выбор препаратов для противоопухолевой терапии, то сегодня в нашем арсенале огромный перечень инновационных лекарств, эффективных даже при запущенных формах онкопатологии. Развивается иммуноонкология – одно из самых перспективных направлений. Эти лекарства тоже активно используются в клинической практике.

— Какой эффект это дает?

— Значительно возросла выживаемость пациентов даже на серьезных стадиях рака. Есть больные, например, с раком молочной железы, которые живут 10 лет и более. Причем, современная противоопухолевая терапия направлена на сохранение качества жизни больного.

— Насколько онкопомощь доступна жителям глубинки?

— Для этого в последние годы было сделано немало. Это и скрининговый проект «Онкопоисксаха.рф», предназначенный для раннего выявления 6 видов рака, являющихся ведущими причинами смертности населения региона. И «Онкодесанты» — мультидисциплинарные медицинские бригады, выезжающие в отдаленные районы для осмотра населения.

Начиная с 2020 года, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», мы начали открывать центры амбулаторной онкопомощи. Их цель как раз и состоит в том, чтобы максимально приблизить к населению такую помощь. Задача ЦАОПов – ранняя диагностика рака, а также лечение тех пациентов, у кого он уже диагностирован и кому назначены курсы химиотерапии. Если раньше за этим наши больные вынуждены были всякий раз приезжать в Якутск, то сегодня химиотерапию они получают у себя в районе. Центры оснащены всем необходимым, включая диагностическое оборудование. При этом их работу полностью координирует наш диспансер, а их онкологи прошли обучение на базе ЯРОД.

На сегодня в Якутии действуют 16 таких ЦАОПов, к концу 2024 года их будет 18.

— Вы уже заметили, что рак молочной железы у женщин – на одном из первых мест в структуре онкозаболеваемости. С чем это связано?

— Один из основных факторов риска – период гормональной перестройки организма: пременопауза, менопауза и т.д. Не случайно самый уязвимый возраст в этом плане — 40-60 лет. Ну, и конечно, немалую роль играют другие провоцирующие факторы: ожирение, эндокринные патологии, сахарный диабет и т.д.

Вот почему женщинам старше 35 лет нужно взять за правило посещать маммолога ежегодно. После 40 лет — обязательная маммография раз в 2 года. После 50-то маммография должна стать ежегодной.

Сегодня в Якутии есть все возможности, чтобы женщины могли контролировать свое здоровье. Особенно актуально это еще и потому, что от их здоровья зависит здоровье будущих поколений. Не случайно, акцентируя эту тему, 2022 год в Якутии объявлен Годом матери. Пациенткам готовы помочь в ЯРОД, маммологическом центре РБ №1, медцентре «Белая роза», ЦАОПах. Все, что требуется от женщин – быть внимательными к себе, чтобы при необходимости вовремя обратиться к врачу.

— Феодосия Гаврильевна, усугубляет ли коронавирус течение рака?

— Конечно. Эта инфекция бьет по иммунной системе, сложнейшему механизму, который активно участвует в онкопроцессе. А значит, организм человека как бы подвергается двойной атаке.

Вот почему мы настоятельно рекомендуем нашим больным сделать прививку. Однозначно вакцинироваться могут те, кто находиться в стойкой ремиссии, те, кто еще продолжает лечиться, но закончил хирургическое лечение или лучевую терапию (после анализа крови). Если же пациент получает химиотерапию, то прививку он может получить между циклами. Это решается индивидуально – на основании заключения мультидисциплинарного консилиума и клинических проявлений болезни конкретного больного.

— В прошлом году вы стали лауреатом премии им. академика А.И.Савицкого и дипломантом в номинации «Лучший химиотерапевт», представив на всероссийский конкурс проект «Система персонализированного сопровождения онкологических пациентов». Не могли бы рассказать об этом подробнее?

— В последние годы онкослужба Якутии инициировала целый ряд уникальных проектов, и этот один из них. Он заключается в создании системы персонального сопровождения онкобольного на всех этапах лечения, начиная с момента его обращения в ЯРОД. Это необходимо для поддержки больных, и особенно важно для тех, кто одинок.

Проект уникален тем, что в нем участвуют не только медики самого ЯРОД, но и наши партнеры: Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи, Управление соцзащиты Якутска, общественное движение «Волонтеры-медики», Якутская епархия и т.д. Особенно важно, что к нему подключились сообщества тех, сам кто пережил рак и теперь помогает другим: проект «Антирак: поддержка выживших» и Ассоциация онкопациентов «Здравствуй».

Инструменты работы разные: от единого колл-центра, где медики всегда готовы проконсультировать пациентов и их родственников, от школы онкобольных до решения их проблем: услуги трансфера, доставка продуктов, организация досуга и пр. В этом нам очень помогают волонтерские организации.

Смысл такой работы – убедить пациентов, что с диагнозом «рак» жизнь не заканчивается. Благодаря современным возможностям медицины в этом уже успели убедиться сотни людей.

— И все-таки, как уберечься от рака?

— Самое главное – профилактика. Правильное питание, хорошая экология, здоровые условия жизни. Затем – обязательное лечение хронических недугов, регулярная диспансеризация и наблюдение у врача. Для тех, кто смог вылечиться от рака – профилактика рецидивов. А значит, от человека требуется лишь одно: быть внимательным к своему здоровью, ничего не пуская на самотек.

Но даже если кому-то поставят диагноз «рак», отчаиваться не стоит. Сегодня наука так бурно развивается, что, пройдя лечение, пациенты продолжают жить полной жизнью. И растущие организации тех, кто когда-то пережил рак, — лучшее тому подтверждение…