Рак груди. Как избежать беды?

Ежегодно рак молочной железы впервые диагностируется примерно у 250 якутянок. И хотя заболеваемость им в Якутии ниже, чем в среднем по России, эта патология — одна из ведущих среди онконедугов в регионе. Что нужно знать, чтобы избежать беды? Рассказывает врач поликлинического отделения Якутского онкодиспансера Кристина Дедюкина.

— Кристина Михайловна, какие факторы способствуют развитию рака молочной железы? Кто в группе риска?

— Наиболее уязвимый возраст в этом плане — 40-60 лет. Он совпадает с периодом гормональной перестройки у женщин: пременопаузой, менопаузой и т.д. А гормональный дисбаланс является основной площадкой формирования изменений в тканях молочной железы, образования опухолей и т.д. Ну, и конечно, огромную роль играют другие провоцирующие факторы: эндокринные патологии, ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, яичников и т.д. Все это может дать импульс развитию недуга.

— Означает ли это, что после 60-ти женщинам можно расслабиться, думая, что такая проблема им уже не грозит?

— Нет, конечно. Болеют люди в любом возрасте. Но именно в этот возрастной промежуток – с 40 до 60 – рак молочной железы выявляется чаще всего. При этом у нас есть пациенты и до 30 лет, и далеко за 90.

— Рак молочных желез – болезнь сугубо женская? Болеют ли им мужчины?

— Болеют. Таких пациентов – обычно в возрасте старше 40-ка — у нас немного, но они есть. И в этом случае толчок развитию недуга также дает гормональный сбой, преобладание в мужском организме женских гормонов. Подвержены этому мужчины с заболеваниями предстательной железы, щитовидной железы, небольшую роль играет и наследственный фактор.

— С какой стадией болезни сегодня пациенты приходят к вам чаще всего?

— Выявляемость, безусловно, становится лучше. Более половины пациентов – это те, у кого злокачественное новообразование груди выявлено на начальных стадиях: нулевой и первой. При этом если раньше превалировала 2 стадия, то сейчас все больше пациенток, у кого рак удалось диагностировать на 1 стадии, что заканчивается практически полным выздоровлением. Это очень позитивная тенденция. И объясняется она, конечно, не только лучшей информированностью населения, но и тем, что доступнее для населения становится диагностика, в том числе, в районах. Сегодня практически в каждом райцентре можно сделать маммографию и УЗИ молочных желез.

Тем не менее, проблема запущенных случаев рака, к сожалению, все еще тоже актуальна. Больных, которые приходят к нам с раком груди 3-4 стадии, когда злокачественный процесс зашел уже очень далеко, тоже немало. Именно этим объясняется высокий показатель смертности от рака молочных желез. И очень часто причина трагедий – невнимание женщины к себе самой. Одни не идут к врачу, потому что живут далеко и месяцами откладывают поездку. Другие, даже живя в Якутске, не приходят, потому что боятся услышать серьезный диагноз. Итог – упущенное время! Драгоценное время, за которое врачи могли бы сделать так много для их спасения… Впрочем, это актуально и для России в целом.

— Каковы возможности современной медицины в лечении этого недуга?

— В последние годы благодаря инновационным методам лечения значительно возросла выживаемость пациентов даже на серьезных стадиях рака. У нас есть больные, которые живут 10 лет и более. При этом современная противоопухолевая терапия направлена на сохранение качества жизни больных. Если раньше химиолечение, лучевая терапия назначались практически всем без исключения, то сейчас подход дифференцированный: учитывается тип опухоли молочной железы, стадия и т.д.

К тому же значительно возросли и возможности врачей-онкологов. С 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» идет масштабное переоснащение онкослужбы России. Только наш диспансер за последние три года получил медицинское оборудование на более чем 500 млн рублей. Причем, многое — уникальное и единственное в ДФО. В нашем диспансере постоянно внедряются новые методики диагностики и лечения, чему способствует подготовка онкологов не только на базе ведущих российских клиник, но и за рубежом: в крупных онкоцентрах России, Японии, США, Израиля и др. Другими словами, мы стараемся идти в ногу с современными тенденциями медицины.

— Кристина Михайловна, о чем должна помнить женщина любого возраста, чтобы, по возможности, предупредить беду?

— Самое главное: не забывать о собственном здоровье ни при каких обстоятельствах! Поэтому женщинам до 35 лет можно делать просто УЗИ молочных желез. Старше 35 лет — ежегодно посещать маммолога. После 40 лет – обязательная маммография

раз в 2 года. При этом, если обнаружена патология, врач может подобрать индивидуальный план наблюдения. После 50-то маммографию нужно делать раз в год.

Нужно следить за любыми нарушениями в работе эндокринной системы. Сахарный диабет, лишний вес, ожирение, — это повод держать свое здоровье на постоянном контроле.

Никто не отменял и регулярное самообследование – самый доступный метод выявления изменений молочных желез. Но надо помнить: при начальных формах рака самой обнаружить что-то затруднительно. Вот тут на помощь и приходит инструментальная диагностика – маммография и УЗИ. Поэтому вовремя проходить эти процедуры нужно, даже если вас ничего не беспокоит.

…Стоит напомнить, что первый шаг в проведении такого скрининга каждый может сделать, не выходя из дома. Для этого нужно принять участие в проекте «Онкопоиск», разработанном специалистами Якутского онкодиспансера. На сайте https://онкопоисксаха.рф можно проверить себя на подверженность 6 основным видам рака, которые чаще всего встречаются в Якутии. Это рак легкого, печени, толстой и прямой кишки, а также предстательной железы (у мужчин) и молочных желез (у женщин).