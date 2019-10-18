Райский отдых в Коста-Рике!

Коста-Рика, как и следует из названия, богата всем и сразу: двумя океанами — Тихим и Атлантическим, экзотическими чернопесчаными пляжами, заповедниками, вулканами и горами. Колониальная столица Сан-Хосе и живописная провинция — все о Коста-Рике.

Туры в Коста-Рику способны удивить даже самых опытных путешественников! В этой маленькой латиноамериканской стране сконцентрированы исторические и культурные достопримечательности, уникальные природные артефакты, а также самые комфортабельные отели на побережье.

Пляжный отдых в Коста-Рике – это настоящий рай для любителей понежиться на теплом песке. Пляжи Плайя-Кончал, Плайя-Карилло, Плайя-Нозара с белым, золотистым и даже черным песком идеально подойдут для серфингистов и дайверов. А почитатели ночного отдыха по достоинству воспримут цены на развлечения на тихоокеанских пляжах Пунта-Леона и Хако.

Национальные парки, которые занимают почти треть территории страны, действующие вулканы и древние поселения индейцев – это лишь мала толика того, что предлагает туристам прекрасная Коста-Рика.

Предлагаем вам тур из Москвы:

Сан Хосе (1 ночь) в отеле BARCELO SAN JOSE (завтрак)+ отдых на тихоокеанском побережье (9ночей) в шикарном отеле 5* RIU GUANACASTE (все включено)

Цена на человека от 157 286 руб , продолжительность тура 10 ночей.

В стоимость входит авиаперелет Москва-Сан-Хосе-Москва (пересадка в Париже) авиакомпания (Air France регулярный рейс) , трансферы,проживание, питание по программе, мед.страховка. Виза для граждан РФ не нужна в течении 30 дней.