Районные оперштабы должны принять все меры по упрощению приёма заболевших

В Якутии сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Но по результатам мониторинга заболеваемости в течение двух недель ситуация может измениться. Ожидается, что в течение текущей и следующей недели по городу Якутску заболеваемость постепенно начнёт снижаться, а в районах республики наоборот возрастать. Уже сейчас рост заболеваемости наблюдается в Мирнинском и Ленском районах. Тревожная ситуация складывается в Олёкминском и Томпонском районах.

Грядущие изменения эпидситуации требуют серьёзной подготовки и слаженных оперативных действий со стороны районных оперштабов. Об этом 2 февраля в ходе суженого заседания Республиканского оперштаба сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Анализ показывает, что в большинстве районов принимают меры по разворачиванию дополнительных коек в стационарах, делают упор на обеспечение аппаратами искусственной вентиляции лёгких, формирование запасов дорогостоящих лекарств, предназначенных для лечения тяжёлых больных. Все эти меры были эффективны при борьбе с дельта-штаммом. Однако опыт города Якутска и ряда районов республики, столкнувшихся с омикрон — штаммом, говорит о том, что вся нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения, которое необходимо укреплять и поддерживать», — подчеркнул глава региона.

Районные оперштабы должны принять все меры по упрощению процедуры приёма заболевших, при необходимости развёртывать дополнительные амбулаторные центры для недопущения перегрузок на первичное звено, не допускать массовых очередей в районных и участковых больницах.

В целом по республике постепенно увеличивается количество госпитализаций. На сегодняшний день в реанимационных отделениях проходят лечение 88 пациентов, из которых 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. При этом за последние два дня по городу Якутску значительно возросло количество заболевших среди людей пожилого возраста. Поэтому врачами особое внимание уделяется гражданам старшего возраста, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

По-прежнему главной защитой от опасной болезни являются вакцинация и ревакцинация. В настоящее время первым компонентом вакцины от ковида привито свыше 80% от взрослого населения республики, а ревакцинацию прошли 62% от тех, у кого наступил срок ревакцинации. По темпам ревакцинации серьёзно отстаёт город Якутск – 56%.