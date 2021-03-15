Районную больницу обязали проводить медосмотр детей

Прокуратурой Кобяйского района Якутии проведена проверка исполнения ГБУ РС(Я) «Кобяйская центральная районная больница им. Тереховой М.Н.» законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что в нарушение законодательства об охране здоровья граждан ряд учащихся образовательных организаций в 2020 году не осмотрены отдельными врачами в рамках ежегодного профилактического осмотра, в том числе в связи с отсутствием узкопрофильных специалистов.

Неполнота медицинских осмотров является недопустимым, поскольку влечет несвоевременное диагностирование и лечение заболеваний у детей, что негативно влияет на состояние их здоровья.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление в адрес главного врача районной больницы с требованием устранить нарушения законодательства.

В связи с неполнотой фактического устранения нарушений прав детей на охрану здоровья прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на медицинское учреждение обязанности по проведению профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних в полном объеме. Решениями Кобяйского районного суда РС(Я) от 04.03.2021 данные требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.