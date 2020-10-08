Районная больница в Якутии залезла в крупные долги

Эвено-Бытантайская районная больница Республики Саха (Якутия) оплатила задолженность в 546 тысяч рублей по договорам поставки медицинских препаратов после привлечения к административной ответственности.

Районная больница задолжала по нескольким договорам поставки лекарств.

В соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.

В рамках производства руководитель учреждения был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение требований судебного пристава об исполнении требований исполнительного документа.

Кроме того, наложен арест на два автотранспортных средства марки УАЗ — 396295. Движимое имущество было оставлено на ответственное хранение с правом пользования руководителю организации.

В результате принятых мер задолженность сводного исполнительного производства взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.