Райцентр готовят к эвакуации

Как сообщил глава Томпонского района Яков Степанов, на территории Томпонского района в круглосуточном режиме посменно ведётся тушение двух лесных пожаров.

Особую обеспокоенность вызывает лесной пожар, бушующий около посёлка Хандыга. Тем более в улусе неблагоприятные погодные условия – сильный ветер с порывами.

«На тушение данного пожара сегодня был мобилизован 61 человек. Это работники Лесхоза, ГАУ «Якутлесресурс», энергетики, пожарные, местное население», – сообщил Яков Степанов.

Пожар движется вдоль линии электропередачи ЛЭП ВЛ-35. Ведется тушение пожара вдоль кромки по линии пожара. Работает техника: трактор ДТ-75 с отвалом и плугом, трактор МТЗ, три автомашины и бульдозер.

Местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

На тушение второго лесного пожара, находящегося в 7 км. от села Кескил, мобилизованы силы 11 человек из числа местного населения, двух тракторов МТЗ с плугами, одной автомашины УАЗ. «Работа по тушению пожара ведётся третий день, проводится опашка минерализованной полосы вдоль линии ЛЭП», – сообщил глава Томпонского района.