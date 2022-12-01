Радуйтесь жизни сейчас и вечно: С первым днем зимы, друзья😂🤩❤️

С первым днем зимы❄️☃️, друзья 😂🤩❤️!!! А спонсор нашего прекрасного настроения напиток «YES» от @fapk_yakutia 🔥🔥🔥 P. S Я уже месяц «на понтах» 😂🤟… На понтах северного оленя ✨✨✨✨✨… Не энергетик, а тонизирующий напиток, меньше сахара, меньше кофеина, произведён в Якутии. В главных ролях #ICEBABY @lana_hami, @yulyashaermolova, @sveti_iss 💃💃💃

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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