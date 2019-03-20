«Радуга Севера»: маленький трамплин в большую творческую жизнь

15 марта г. Алдан приветствовал участников VI Межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера», посвященного М. Н. Жиркову.

Конкурс проходит под патронатом Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Союза музыкальных деятелей Якутии, организаторы: АУ Государственная филармония РС(Я) им. Г.М.Кривошапко», Филиал АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» — «Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан), Филиал Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова (г. Алдан) и Муниципальное образование «Алданский район».

Об истории конкурса рассказала Нина Александровна Кормишина, директор филиала Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова:

— Конкурс впервые состоялся в 2007 г., проходит один раз в два года. В нем принимают участие только солисты. Конкурс проходит в три тура: в первом – участники отправляют заявку и видеозапись концертного выступления, второй тур – исполнение конкурсной программы перед жюри, а участники третьего тура имеют уникальную возможность выступить в сопровождении Государственного концертного оркестра Якутии. Идея конкурса принадлежит Наталье Владимировне Базалевой – нашему основателю и художественному руководителю. Конкурс сначала был районный, а потом быстро вошел в ранг межрегионального. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы он выйдет в разряд международного.

— Отслеживаете ли вы судьбу лауреатов этого конкурса?

— Конечно! Лауреаты и дипломанты не уходят в никуда, мы их видим, они идут в профессию и становятся нашими коллегами и это замечательно. И, теперь уже сами готовят участников этого конкурса. Лауреаты и призеры первого конкурса «Радуга Севера: Гран-при — Роман Свидерский, теперь отличник культуры РС(Я), артист Государственного концертного оркестра Якутии, ансамбля балалаечников «БалАнс», лауреат I степени — Кормишин Арсений, отличник культуры РС(Я), педагог ЯФМК им. М.Н. Жиркова, много призеров с Амурской области, они закончили уже наш филиал, РАМ им. Гнесиных, например, Валентин Солгалов сейчас работает в Москве в Государственном академическом русском народном ансамбле «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

— Какую-то поддержку вы ждете от администрации города или района?

— Администрация Алданского района нас очень серьезно поддерживает в этом конкурсе, представители входят в оргкомитет и оказывают довольно ощутимую помощь. Выражаем благодарность спонсорам проекта: ПАО «Селигдар», генеральный директор С.М.Татаринов, АО «Полюс-Алдан», генеральный директор А.П. Носков. Благодарим Управление культуры и искусства МО «Алданский район» в лице Помалейко А.Л.

Вечером 15 марта в Доме культуры состоялась церемония открытия конкурса и концерт мастеров музыкального искусства. Ведущий, заслуженный артист РС(Я) А.В. Королёв представил членов жюри:

-Председатель жюри, лауреат международных конкурсов, солист Национального академического оркестра народных инструментов России, кандидат искусствоведения, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Евгений Анатольевич Волчков (г. Москва);

— заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), композитор, преподаватель Детской школы искусств им. А.Т. Никитина Николай Михайлович Котов (г. Алдан);

— заслуженный артист Республики Саха (Якутия), координатор Всероссийской акции «Балалайка – душа России» по Дальнему Востоку и Восточной Сибири, солист Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко, преподаватель филиала Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, Хабаровского института культуры Дмитрий Вячеславович Швецов (г. Алдан);

— лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель Арктического института культуры и искусств Михаил Александрович Погодаев (г. Якутск)

— заслуженный работник культуры РС(Я), директор Нижнекуранахской Детской школы искусств Диния Наильевна Лунёва.

Члены жюри поздравили участников конкурса с праздником и пожелали вдохновения, больших успехов в конкурсных прослушиваниях, и чтобы волнение было только творческим!

Жеребьевку провели: заместитель директора филиала Якутского музыкального колледжа Ирина Николаевна Маньшина и участница студии раннего творческого развития «Фасолька» Полина Удалова. Тридцать конкурсантов распределись 5 по возрастным категориям:

1 категория – до 9 лет включительно (4 участника: Бакурова Василиса ДШИ. г. Алдан; Иванов Егор, Стремецкая София, Смирнова Лилия ДШИ г. Нерюнгри);

II категория – 10-12 лет (14 участников: Говорадло Владимир, Пономарев Никанор, Никитин Александр ДШИ. г. Томмот; Кузьмина Елена ДШИ г. Олекминск; Колодий Лев, Медведев Серафим ДМШ г. Тында; Швецова Эвелина ДШИ г. Алдан; Филиппская София ДШИ г. Нерюнгри; Чернаков Сергей, Кормишин Демид, Сибичану Артём, Газинский Вячеслав, Смолин Михаил, Мартенс Наталья Филиал ЯМК им. М.Н. Жиркова);

III категория – 13-15 лет (7 участников: Руденко Александра ДШИ г. Алдан; Ярополов Дмитрий ДШИ п. Нижний Куранах; Платонова Юлия, Поляков Никита, Быковский Михаил, Ситишева Дарья, Аплачко Ксения Филиал ЯМК им. М.Н. Жиркова);

IV категория – 16-19 лет (5 участников: Старостин Сергей, Прокопьева Алиса Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова г. Якутск; Ушакова Ольга, Мусинова Маргарита, Шильникова Сабина Филиал Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова);

V категория – с 19 лет (1 участник: Кузьмин Егор Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова г. Якутск).

Открыл концерт мастеров музыкального искусства Государственный концертный оркестр Якутии под управлением заслуженного работника культуры РС(Я) Юлии Швецовой. Уже 28 лет оркестр живет и радует своим творчеством, демонстрируя высокий профессиональный уровень исполнения. Действительно, музыканты выкладываются, как говорится «по полной программе», без халтуры, видно, что привыкли работать на совесть. Особенно этим позитивом заряжает ансамбль балалаечников «БалАнс». С каким настроением, с каким драйвом они играют! Слышу шепот, сидящих за моей спиной, когда на сцену солировать вышел Дмитрий Швецов: «Посмотрите, как играет, техника, настроение… Завтра также будете играть». И тут добавить нечего, вот он урок на всю музыкальную жизнь.

Утром, 16 марта, в Детской школе искусств им. А.Т. Никитина начался самый трудный для конкурсантов, их наставников, родителей и «болельщиков» день. Конкурсные прослушивания II тура шли с 9 утра до 16 часов с перерывом на обед и в 16:30 юные музыканты узнали, кто перешел в III тур. На этом работа не закончилась, участники III тура приступили к репетициям с оркестром, которые продолжились и утром следующего дня.

17 марта в 10 часов в Доме культуры г. Алдан состоялся III тур межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера». Из 30 участников в III тур вышли 16 человек. Теперь они в качестве солистов выступали с Государственным концертным оркестром Якутии. И все было «по-настоящему», дирижёр, оркестр, концертные платья, поклоны, аплодисменты. Уверена, в этом первом опыте совместного музицирования и рождается новое поколение одухотворенных, талантливых людей, влюбленных в музыку.

В этот день не только конкурсанты получили новые знания и опыт. Члены жюри: Евгений Волчков и Дмитрий Швецов провели мастер-классы для учащихся, студентов и преподавателей ДШИ из Алдана, Нижнего Куранаха, Нерюнгри, Тынды, Якутска, Олекминска, преподавателей ЯМК и Филиала ЯМК им. М.Н. Жиркова.

На круглом столе были подведены итоги конкурса, определены лауреаты и призеры. Интригу сохраняли до вечернего Гала-концерта и официальной церемонии закрытия VI Межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера».

Своими впечатлениями о конкурсе поделилась Климчук Надежда Петровна, преподаватель по классу домры и балалайки Детской музыкальной школы г. Тында:

— На конкурс мы приезжаем с 2009 года. Здесь очень творческая атмосфера. Мы с Амурской области, но нам комфортнее здесь. Большое значение имеет то, что здесь Государственный концертный оркестр Якутии, они делают много творческих встреч, концертных программ и к нам приезжают в Тынду. У нас очень хорошие творческие отношения в Дмитрием Вячеславовичем Швецовым, он давний друг, помощник. Хотелось бы, чтобы границы этого конкурса расширялись. Очень жаль, что в этом году нет преподавателя Л.Г.Чулковой из Нерюнгри, она всегда привозила своих детей, они очень сильные, для нас это своего рода конкуренция, мы смотрим на уровень друг друга, а это стимул чего-то достичь и к чему стремится.

Максим Игоревич Шумилов, преподаватель по классу балалайки Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова:

— В третий раз мы приезжаем на конкурс, в свое время привозили Сергея Чеглакова, который теперь играет в Государственном концертном оркестре Якутии и в ансамбле «БалАнс». Он, когда учился и на первом и на четвертом курсах колледжа, участвовал в конкурсе и становился лауреатом. Дети музыкальных школ, студенты видят исполнительский уровень мастеров: из Москвы часто Цыганков приезжал, Амиров, Горбачев, подпитываются этой энергией, видят, чего можно достичь занимаясь. И какой-то дух, стержень конкуренции между собой — это подстегивает, чтобы больше заниматься, творить. В целом уровень неплохой, дети очень хорошие и ответственно подходят к подготовке программ. И конкурс, безусловно, имеет огромное значение и дает свои положительные результаты. Обычно, у ребят после конкурса «горят» глаза, они больше начинают заниматься, и это уровень, как по ступеньке они поднимаются все выше и как музыканты начинают расти во всех отношениях.

Николай Михайлович Котов, член жюри, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), композитор, преподаватель Детской школы искусств им. А.Т. Никитина:

— Уровень нынешних конкурсантов очень хороший, правда нынче он был не такой многочисленный. Особенно, я заметил, улучшилось качество филиала Якутского музыкального колледжа. Это задумка Натальи Базалевой — готовить артистов для оркестра, но получилось не только для оркестра, ребята поступают и в Гнесинку. В целом, все это оправдывает. Успех, пожалуй, обеспечивает связь с кафедрой народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных. От них приезжают мастера и уровень оркестра поднимается, и требовательность. Нынче мне не хватает Натальи Владимировны, духовного руководителя этого конкурса. Я с оптимизмом смотрю в будущее, у этого конкурса большое будущее.

Вечерний Гала-концерт мастеров музыкального искусства собрал в Доме культуры г. Алдана участников конкурса, преподавателей, родителей и всех любителей музыки. Открыл концерт Государственный концертный оркестр Якутии под управлением дирижера Евгения Волчкова. С оркестром выступили лауреаты и призеры VI Межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера».

Гала-концерт завершился с большим воодушевлением, участники не могли разойтись, фотографировались и общались.

Несмотря на очень плотный график работы членов жюри, удалось побеседовать с председателем жюри Евгением Волчковым:

— Евгений Анатольевич, Вас, как преподавателя, кандидата искусствоведения, доцента РАМ им. Гнесиных часто приглашают в качестве члена жюри на различные конкурсы. Так далеко Вы впервые?

Нет (смеется). Я был на Сахалине, там тоже проходит такой же межрегиональный открытый конкурс, на Камчатке, в Белоруссии, экзотики хватало.

— Как вы оцениваете уровень подготовки конкурсантов?

— Положительно, если заведомо было известно, что третий тур будет с оркестром, то это действительно испытание не из легких, причем для всех и для малышей, и для взрослых. Педагоги и их воспитанники были готовы к этому. Естественно, на третий тур отбирались те дети, которые в перспективе могли бы и не помешать, с одной стороны, и с другой стороны сделать интересное выступление. Они впервые это делали! Я считаю, что это очень серьезный шаг. По количеству участников третьего тура можно и судить о положительном результате.

-По каким критериям оценивались участники конкурса?

Вообще, конкурс — это субъективная вещь, потому что это все происходит в данный момент. Ребенок вышел, разволновался, потерял текст, к примеру. Законы жанра какие? Конечно же, лишить его звания лауреата. Как и в спорте, споткнулся, не допрыгнул, не долетел и всё. Но творческая составляющая в музыке доминирует и это далеко от соревнований. Когда детки на данный момент сумели собраться, показать себя, где-то не затушеваться, а даже солировать, убедить, еще и повести за собой – это дорогого стоит. В этом отношении – это победа! По поводу репертуара, у всех свои произведения, это шикарно, перелопатить столько инструментовок, чувствуется за этим большая работа! Уникальный конкурс, хорошо, что такая возможность есть.

-Что бы Вы пожелали организаторам, конкурсантам и наставникам?

-Выжить. Удержать эту инициативу, которая у вас проходит из года в год, сохранить это нутро, статус, ощущение праздника, а он есть, я это вижу! Желаю, чтобы было больше сподвижников этому делу, чтобы обращали внимание люди, которые могут посодействовать официально, уделить побольше внимания. Этот период времени – детство, юность, он очень короткий. Желаю, чтобы этот конкурс притягивал все больше и больше участников, ведь для кого-то это хороший трамплин в большую творческую жизнь.

Поздравляем лауреатов и призеров VI Межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера»!

Участникам I тура будут отправлены памятные сертификаты и подарки.

Грамотами за участие во II туре награждаются:

Бадурова Василиса ДШИ им. А.Т. Никитина г. Алдан,

Иванов Егор ДШИ г. Нерюнгри,

Говорадло Владимир ДШИ г. Томмот,

Чернаков Сергей сектор пед. практики ФЯМК им. М.Н. Жиркова,

Газинский Вячеслав сектор пед. практики ФЯМК им. М.Н. Жиркова,

Кузьмина Елена ДШИ г. Олекминск,

Никитин Александр ДШИ г. Томмот,

Пономарев Никанор ДШИ г. Томмот,

Руденко Александра ДШИ им. А.Т.Никитина г. Алдан,

Аплачко Ксения сектор пед. практики ФЯМК им. М.Н. Жиркова,

Ушакова Ольга ФЯМК им. М.Н. Жиркова,

Шильникова Сабина ФЯМК им. М.Н. Жиркова.

I возрастная категория

Лауреаты второй степени:

Стремецкая София, ДШИ г. Нерюнгри, преподаватель Иванова А.А. концертмейстер Поджук Л.М.

Смирнова Лилия, ДШИ г. Нерюнгри, преподаватель Иванова А.А. концертмейстер Поджук Л.М.

II возрастная категория

Диплом конкурса «Радуга Севера»:

Швецова Эвелина, ДШИ им. А.Т. Никитина г. Алдан, преподаватель Турьева А.Н., концертмейстер Самольянова Е.В.

Мартенс Наталья, сектор педагогической практики Филиала ЯМК им. М.Н. Жиркова, преподаватель Гаврилина О.В., концертмейстер Савенок В.В.

Лауреаты III степени:

Медведев Серафим, ДМШ г. Тында, преподаватель Климчук Н.П., концертмейстер Кувардина А.И.

Кормишин Демид, сектор педагогической практики Филиала ЯМК им. М.Н. Жиркова, преподаватель Маньшина И.Н

Лауреаты II степени:

Колодий Лев, ДМШ г. Тында, преподаватель Климчук Н.П., концертмейстер Щербина Е. В.

Филиппская София, ДШИ г. Нерюнгри, преподаватель Иванова А. А., концертмейстер Поджук Л.М.

Сибичану Артём, сектор педагогической практики Филиала ЯМК им. М.Н. Жиркова, преподаватель Маньшина И.Н.

III возрастная категория

Диплом конкурса «Радуга Севера»:

Ярополов Дмитрий ДШИ п. Нижний Куранах (преп. Лунёва Д.Н., конц. Савенок В.В.).

Лауреат III степени

Платонова Юлия Филиал ЯМК им. М.Н. Жиркова (преп. Кормишин А.В., конц. Савенок В.В.).

IV возрастная категория

Диплом конкурса «Радуга Севера»:

Мусинова Маргарита Филиал ЯМК им. М.Н. Жиркова (преподаватель Гаврилина О. В., концертмейстер Савенок В.В.).

Лауреат III степени

Прокопьева Алиса ЯМК им. М.Н. Жиркова, г Якутск (преподаватель Каженкина А.В., концертмейстер Киселёв Э.А.).

Лауреат I степени

Старостин Сергей ЯМК им. М.Н. Жиркова, г Якутск (преподаватель Шумилов М.И., концертмейстер Подиреча Ю.А.).

V возрастная категории

Лауреат III степени

Кузьмин Егор ЯМК им. М.Н. Жиркова, г Якутск (преподаватель Каженкина А.В., концертмейстер Киселёв Э. А.).

Гран-при:

Ситишева Дарья, учащаяся сектора педагогической практики Филиала Якутского музыкального коллежа им. М.Н. Жиркова г. Алдан (преп. Ситишева М.Г.).

Грамотами за организацию и проведение VI Межрегионального музыкального конкурса «Радуга Севера» награждены:

коллектив Филиала ЯМК им. М.Н. Жиркова,

коллектив Государственного концертного оркестра Якутии.

Грамотой «Лучший концертмейстер» награждена Савенок Виктория Викторовна.