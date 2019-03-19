Радуга на стекле известного журналиста Якутии

15 марта в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялось открытие персональной выставки рисунков по стеклу «Больше радуги…» Валентина Христофорова, главного редактора газеты народов Севера «Илкэн».

Для посетителей выставки открылась новая грань творческого таланта известного журналиста. Валентин Христофоров пишет свои картины в технике витражной росписи по стеклу. На открытие пришли друзья и коллеги журналиста и самодеятельного художника.

Как признается Валентин Христофоров, с детства он любил рисовать, не раз участвовал и побеждал на выставках в рамках пионерских слетов. Рисовал в основном карандашом, акварелью, гуашью, пробовал себя в графике, в чеканке. С возрастом увлечение рисованием угасло.

— Многие годы я не брал в руки кисть. Но лет восемь назад, мне позвонила родственница и рассказала о курсах по витражу. Почему бы и нет, подумал я и забежал в студию, где занятия проводила художница Алена Крылова. Посетил пару занятий, и разом все нахлынуло. Как говорится, в душе проснулось давно забытое старое, и начался новый виток творчества.

Витраж – это прозрачная картина, рисунок, узор, который выполняется на стеклянной поверхности. Если в основном витражи делают для украшения чего-либо, то у Валентина Христофорова рисунки по стеклу для самовыражения, художественного осмысления того, что он видит или воображает. Так как он родом из Севера, то северная тематика часто присутствует в его рисунках: оленеводы, охотники, рыбаки, животные. Каждая картина имеет свою историю, чему-то посвящена. Есть портрет любимого им поэта и барда Владимира Высоцкого, чувствуется, что тема шаманизма ему очень интересна, немало работ посвящены православным церквям.

Присутствующие на открытии выставки отмечали, что рисунки журналиста хоть и непрофессиональные, но со своим, особенным, взглядом на мир, они наполнены душевным теплом и глубокой искренностью.

Выставка продлится до 22 марта. Адрес Музея музыки и фольклора народов Якутии: г. Якутск, ул. Кирова, 31 (3 этаж).