Радостное событие в Сунтаре

Сегодня отрадное событие, получили оригиналы (ПРОШЕДШИХ ГОСЭКСПЕРТИЗУ!) проектных документаций «Система водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса 1 этап Строительства водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом до действующего водопровода».

Это значит, что у нас есть все шансы на привлечение при поддержке главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, федеральных средств на строительство данного проекта в рамках реализации Национального проекта «Чистая вода»!

Проведена колоссальная работа по сбору и подготовке документов. Благодарим Дмитрия Дмитриевича Садовникова, первого заместителя председателя правительства РС(Я) @sadovnikovdd, министра экологии РС(Я) Сахамина Милановича Афанасьева @afanasievsakhamin, команду министерства ЖКХ РС(Я) Вячеслава Павловича Емельянова, Виктора Дмитриевича Романова, Валентин Кансиковича Чан, главу Сунтарского наслега Эдуарда Егоровича Филиппова @eduard4560 за оперативную работу по ускорению всех процессов создания и согласования Проектных документаций, Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия, Росрыболовство, Управление Госэкспертизы РС(Я) Веру Алексеевну Кузакову @gosexpertizasakha, Госкомцен РС(Я) @goskomcen_yakutia, Роспотребнадзор @14.rospotrebnadzor.ru, Сунтарское РЭС ЗЭС Якутскэнерго Юрия Кимовича Григорьева, ООО «ГСК-Проект», ООО «Теплогазпроект» и многих других профессионалов своего дела участвовавших в этой большой и сложной работе.

Сам проект предусматривает обеспечение чистой водопроводной водой практически половину Сунтарского наслега.