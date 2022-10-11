11.10.2022
10:52
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Светская хроника
Радостное событие в семье якутского министра
Министр инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий СЕМЕНОВ поделился в социальной сети Вконтакте о значимой дате:
Сегодня у нашей семьи юбилей, «серебряная свадьба» — 25 лет!
А вместе мы уже 30 лет 😅👍🏻
Главное достижение нашей семьи мы считаем это наши дети! Анна, Тимур и Екатерина!
В этот день хочу выразить благодарность своим родителям, и маме Алены, которые помогали нам все эти годы, особенно конечно на старте нашей семьи.
А самое главное спасибо хочу сказать своей любимой Алене, за то что я тебя встретил и за то что ты всегда рядом!
Ты и наши дети наполняют мою жизнь смыслом. Вы моя главная мотивация и любовь.
Четверть века пролетели незаметно, думаю как настоящих спортсменов серебро нас не устраивает, идем за золотом!
Фото: https://vk.com/wall1529726_4905
Источник: https://vk.com/wall1529726_4905
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