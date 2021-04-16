Радостное событие в селе Килянки

В селе Килянки Чурапчинского улуса торжественно введен в строй трехэтажный каменный дом, построенном по республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы».

С радостным событием новосёлов поздравил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН. Он отметил, что ключи от 16 новых квартир получили 39 человек, в том числе 4 ветерана и молодые специалисты.

Генеральным подрядчиком строительства стал ООО «Прогресс». В доме 12 квартир — однокомнатные, три — двухкомнатные и одна — трехкомнатная.

От имени новосёлов слова благодарности в адрес руководства республики, администрации Чурапчинского улуса выразил Николай СМИРНИКОВ.

«Быть новоселом — большое знаковое событие для каждого человека. Если моя жизнь началась с дома без пола, то сейчас мне посчастливилось переселиться в благоустроенное. каменное жилье. Очень рад и волнуюсь от того, что на старости лет будем жить благополучно в таком комфорте. Думаю, будут еще строить такие благоустроенные дома. Хорошо, что государство и власти принимают специальные программы и стараются строить комфортное жилье для сельчан. Пользуясь случаем, выражаю большую признательность главе улуса Андрею Ноговицыну, главе наслега Егору ПОТАПОВУ и генеральному директору ООО «Прогресс» Алексею ПИНИГИНУ», — сказал он.

В этот радостный день обладателей ключей от новых квартир приветствовали куратор от минстроя республики Владимир СКРЫБЫКИН, первый заместитель руководителя управления по контролю строительства и ЖКХ Влад ПЕРМЯКОВ, гендиректор ООО «Прогресс» Алексей Пинигин, председатель улусного совета депутатов Афанасий ЗАХАРОВ, заместители главы улуса Алексей ЕГОРОВ, Руслан ВАСИЛЬЕВ.