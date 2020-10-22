Радостное событие для чурапчинцев

В село Мындагай Чурапчинского улуса прибыли 80 коров красно-пестрой породы из Красноярского края. Дорогу КРС перенесли хорошо. На данный момент коровы размещены на 30-дневный профилактический карантин.



Это радостное событие для селян могло бы не состоятся из-за непредвиденной кризисной ситуации у заказчика — СХПК «Мындагай». Благодаря новому проекту создания Агентства развития сельского хозяйства, который только начал апробацию в улусе, удалось восстановить сорванные договоренности, в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию на поставку КРС и добиться финансирования.

«Это наш первый успешный опыт работы Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса. Это новый проект, который помогает аграриям в сфере консалтинговых услуг по финансовому, юридическому, бизнес-планированию и IT сопровождению сельхозтоваропроизводителей и крестьянских хозяйств улуса. Как только возникла кризисная ситуация в СХПК «Мындагай» мы сразу подключили специалистов, которые в комплексе, умело решили все возникшие проблемы. Такой подход будет применяться и в последующем», — рассказал глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Цель Агентства — помочь сельхозтоваропроизводителям, крупным хозяйствам, фермерским, личным подсобным хозяйствам получить максимальные доходы. Причем это будет делаться без увеличения штатной численности. Проект основывается на новом законе по сельскому хозяйству и тех новых возможностях, которые будут даны местному самоуправлению в сельском хозяйстве со следующего года.

Ранее проект Агентства по развитию сельского хозяйства был презентован перед главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ на совещании по вопросам кормозаготовительной кампании на территории Чурапчинского улуса. Тогда Ил Дархан отметил, что этот проект коренным образом меняет всю систему сельского хозяйства и предложил, в случае успешной реализации проекта в Чурапчинском улусе, в следующем году распространить данный опыт по всей республике.

На данный момент администрацией Чурапчинского улуса совместно с правительством, администрацией главы и правительства республики, финансовыми институтами ведется работа по исполнению поручения главы Якутии по реализации механизмов нового Агентства.