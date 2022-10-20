Радостная весть для горожан

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ сообщил в тгк, что по временной схеме на проспекте Ленина открыт сквозной проезд по улице Октябрьская. Видеофакт: когда откроют проспект Ленина?

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх