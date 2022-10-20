20.10.2022
10:20
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Якутск

Радостная весть для горожан

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ сообщил в тгк, что по временной схеме на проспекте Ленина открыт сквозной проезд по улице Октябрьская.

Видеофакт: когда откроют проспект Ленина?
Фото: SakhaLife.ru
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev/

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