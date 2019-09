Радостная новость у Сарданы Авксентьевой

View this post on Instagram

Полностью дали тепло по котельным в Промышленном и Строительном округах, а также во всех пригородных селах. По решению собственников жилья остаются без подключения 33 дома в Губинском, Октябрьском и Центральном округах. Завершаются ремонтные работы на сетях 5 домов в мкр. Марха. Ситуация нами полностью контролируется и осуществляется обратная связь с жильцами. Между тем, у нас 53 дома в двух округах – Автодорожном и Гагаринском, до сих пор стоят без тепла из-за позднего завершения ремонтных работ на котельных ГУП ЖКХ – республиканского предприятия, подведомственного Министерству ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия). От их котельной, кстати сказать, и сиротские дома отапливаются. Обещают дать тепло завтра. Пусть удаленно, но проконтролирую лично. По подписанному мной распоряжению, не позднее 15 сентября от квартальных котельных тепло должно быть во всех домах. Если в вашем доме завтра не будет тепла, напишите точный адрес и название обслуживающей организации прямо сюда в комментарии, разберусь. #сарданаавксентьева #озп2019 #якутск #всерешаетчеловек