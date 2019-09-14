14.09.2019
23:23
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Общество
Радостная новость у Сарданы Авксентьевой
Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала сегодня в соцсетях:
Источник: https://www.instagram.com/p/B2ZPpghJFSQ/
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