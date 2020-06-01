Радость,которую ждали 38 лет



В Якутске продолжается общественное обсуждение ремонта и строительства дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

1 июня в режиме видеосвязи обсудили с жителями дорожные объекты села Маган. В пригородном поселке в этом году отремонтируют улицы Алымова и Кирова общей протяженностью 2,493 км. Подрядная организация объектов – АО «РИК Автодор».

В обсуждении проектов приняли участие заместитель главы города Якутска по развитию территории Евгений Григорьев, и.о. начальника Управления транспорта и дорожной инфраструктуры города Якутска Константин Попов, руководитель Управления администрации села Маган Михаил Юмаев, представители заказчика МКУ «Главстрой», ГИБДД, подрядной организации.



Протяженность ремонтируемого участка на улице Алымова составляет 1,05 км. На этом объекте восстановят трассу, проведут демонтаж дорожных знаков, выемку, транспортировку и уплотнение грунта I группы, а также будет проведена планировка верха земляного полотна, откосов насыпи земляного полотна. Проектом предусмотрены укрепительные работы, устройство дорожной одежды, обустройство дороги, а также благоустройство в виде установки бордюрных камней и озеленения.

На улице Кирова протяженностью 1,443 км проведут восстановление трассы, демонтаж дорожных знаков, выемку, транспортировку и уплотнение грунта I группы, планировку верха земляного полотна, откосов насыпи земляного полотна, укрепительные работы, предусмотрено устройство дорожной одежды и благоустройство.

По информации МКУ «Главстрой», на сегодня в пригороде выполнены подготовительные работы, в виде устройства выравнивающего слоя из щебеночно-гравийно-песчаной смеси. В ближайшие дни будут выполнены работы по устройству основания ресайклинга толщиной 25 см и покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 8 см. Основной этап по укладке асфальтобетонного покрытия будет завершен до середины июля. Завершающий этап в виде установки дорожных знаков, нанесении дорожной разметки, укрепления откосов будет завершен во второй половине лета.



Подрядной организацией АО «РИК Автодор» впервые в городе Якутске будет применена высокотехнологическая технология укрепления грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята – ресайклинг. Отмечено, что системы тонкой настройки ресайклера позволяют достигать высокого качества смешивания компонентов в правильной пропорции, что является залогом качественной реализации регенерации дорожного основания.

Суть технологии заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. На это основание впоследствии укладывается новое асфальтобетонное покрытие. В результате получается новая дорога с улучшенными физико-механическими характеристиками.



В ходе обсуждения представленных проектов ремонта улиц горожане интересовались сроками ремонта, обустройством водоотводных лотков, новой технологией ресайклинг, расширением улиц, дополнительными автобусными остановками. Жители Магана получили подробные ответы на свои вопросы, они также высказали радость по поводу ремонта дорог в селе, которого ждали 38 лет, и призвали дорожников выполнить работы, как можно качественнее. Все предложения и замечания, поступившие от горожан в ходе обсуждения, будут учтены для дальнейшей работы.

