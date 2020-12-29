29.12.2020
11:32
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Светская хроника

Радость в семье известного якутянина

Популярный телеведущий, главврач офтальмологической больницы Иван ЛУЦКАН еще раз стал отцом. Об этом он сообщил в соцсетях.

Сегодня в 9:03 наша семья пополнилась мальчиком весом 3620 гр, ростом 55 см.

https://www.facebook.com/IvanLutskan/posts/862192014570164



					

					
Фото: SakhaLife.ru.

							
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

			

				

	
				

	
	


				

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