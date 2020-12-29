Радость в семье известного якутянина

Популярный телеведущий, главврач офтальмологической больницы Иван ЛУЦКАН еще раз стал отцом. Об этом он сообщил в соцсетях. Сегодня в 9:03 наша семья пополнилась мальчиком весом 3620 гр, ростом 55 см. https://www.facebook.com/IvanLutskan/posts/862192014570164

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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