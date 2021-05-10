Радоница 2021: что нельзя делать в родительский день 11 мая

Во вторник, 11 мая 2021 года – Родительский день, или Радоница, которая является «узаконенным» Днем поминовения усопших. Радоницу всегда отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

Что такое Антипасха

Антипасха, или неделя обновления, это праздник, который приходит на место Пасхи. Название «Антипасха» не означает противопоставление Пасхе – это как бы новое обращение к светлому празднику, во время которого обновляется память о воскресении Христа. Антипасха всегда отмечается на восьмой день после Светлого Христова воскресения.

В честь какого события празднуется Антипасха

Этот праздник еще называется Фомино воскресенье (а следом наступает Радоницкая, или Фомина неделя), поскольку в это время вспоминают об апостоле Фоме, которого называют Фома-неверующий, или Фома-неверный. Согласно Евангелию, Фома, который опоздал к первому появлению воскресшего Христа перед апостолами, отказывался поверить в чудо Воскресения. «Неверующий» апостол хотел до всего докопаться сам и лично прикоснуться к ранам Христа. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю», – говорил Фома.

И Спаситель исполнил желание своего ученика. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в ребра мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие», – говорится об этом в Евангелии.

После этого Фома не только уверовал, но и стал нести христову проповедь на всей земле – он проповедовал в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, там он и принял мученическую смерть по разным источникам либо в 68 году, либо в 72 году нашей эры. Его мощи находились в Индии до IV века.

Фомина неделя и Радоница – 2021

Вся неделя, следующая за Антипасхой, называется Фомина неделя, или Радоницкая неделя. На Фоминой неделе во вторник, то есть на девятый день после Пасхи, православная церковь отмечает Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения усопших. В 2021 году Радоница приходится на 11 мая.

Откуда взялось название «Радоница»

Название содержит слова «род» и «радость»: то есть, христианам, грустя об умерших близких, следует радоваться их рождению для вечной жизни. В праздник Радоницы верующие разделяют с усопшими близкими радость Светлой пасхи – Воскресения Христова.

Что следует делать на Радоницу

В некоторых российских регионах, а также на Украине этот день принято делать нерабочим, чтобы люди могли посетить могилы близких. Власти стараются обеспечить дополнительные автобусы и поезда для доставки людей на кладбища.

В этот день в храмах вновь начинают служить панихиды по усопшим, поэтому с утра многие идут в церковь, чтобы подать поминальные записки. Потом верующие идут на кладбища, где также молятся об усопших, зажигая свечи и иногда приглашая священников. Затем принято убрать и обустроить могилу, украсить ее живыми или искусственными цветами и немного помолчать, вспомнив близкого человека.

Чего не следует делать на кладбище

Церковь не одобряет народную традицию выпивать и закусывать на кладбище, это лучше делать дома во время поминальной трапезы. Особенно отрицательно священники относятся к неистребимому языческому обычаю оставлять на могиле усопшего рюмку с водкой, накрытую хлебом, яйца, конфеты и другие продукты.

Гораздо лучше в этот день накормить голодных, а для усопших «хлеб» – это молитва и память близких.

Не забывайте про ограничения, введенные властями в связи с эпидемией коронавируса.