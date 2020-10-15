Радикальное предложение депутатов Якутска

15 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике. Рассмотрен ход исполнения трех муниципальных программ: по культуре, развитию образования и социальной поддержке и содействию занятости. Также рассмотрена проблема лиц без определенного места жительства.

Первый вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы «Культура городского округа «город Якутск» на 2018-2020 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Индиры Ли – начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации. По состоянию на 1 октября 2020 года уточненный годовой план составил 889 373 тыс. руб., в т.ч. федеральных средств 5000,0 тыс. руб., государственный бюджет Республики Саха (Якутия) — 9 561 тыс. руб., бюджет городского округа — 858 565 тыс. руб., внебюджетных средств — 16 246 тыс. руб. Кассовый план по итогам 9 месяцев 2020 составил 627 842 тыс. руб., фактическое исполнение 100%.

Второй вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Евгении Корольковой, заместителя начальника по финансовым вопросам Управления образования. Это самая крупная муниципальная программа города. Уточненный объем составил 9, 549 млрд рублей, из них большая часть – средства госбюджета республики, 6, 330 млрд рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 98%.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике, депутат Айаан Васильев спросил, как идет работа с недофинансированием со стороны республики государственных образовательных стандартов?

Представитель Управления образования пояснила, что сейчас недофинансирование составляет около 917 млн. рублей. Но зарплата работников образования за октябрь будет закрыта.

Начальник Департамента финансов ОА Ольга Максимова сообщила, что работа с правительством и народными депутатами республики идет. Ожидается, что деньги будут получены.

Председатель Якутского городского профсоюза работников образования Зоя Окоемова обратилась с письмом в Гордуму, в котором предлагает в связи с увеличением числа заболевших ковидом учителей и работников образования перейти в ближайшие дни на дистанционное обучение. Депутаты Саргылана Васильева, Айаан Васильев, Николай Васильев, Наталья Пахомова поддержали эту инициативу.

Председатель совета директоров школ Якутска, директор школы №23 Георгий Афонский сообщил, что в их коллективе многие учителя заболели, некому вести уроки русского языка, поэтому ситуация тяжелая.

Постоянная комиссия приняла информацию Управления образования к сведению, рекомендовала ОА усилить работу по финансированию государственного образовательного стандарта, в том числе с народными депутатами республики от города. Республиканскому оперативному штабу по борьбе с ковидом рекомендовать до наступления каникул всем школам Якутска полностью перейти на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваний.

Третий вопрос – «О ходе исполнения МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года». Информация Семена Матвеева, руководителя ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)». Татьяны Алексеевой – и.о. руководителя Офиса «Моя работа» при ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города Якутска».

Уточненная сумма составила 178 453 тыс. рублей. По итогам 3 квартала 2020 год освоено 104 368 тыс. рублей, в том числе: поддержка городского совета ветеранов 7 220 тыс.рублей; оказание поддержки ветеранам в виде предоставления льготной подписки 350 тыс. рублей; оказание поддержки ветеранам в виде предоставления обеспечения живностью и комбикормами 490 тыс. рублей; ремонт жилья ветеранов 3 000 тыс. рублей; обеспечение деятельности по перевозке пассажиров по пригородным маршрутам 56 821 тыс. рублей и др.

Четвертый вопрос – «О работе с лицами без определенного места жительства: проблемы и пути их решения». Информация Елены Григорьевой, и.о. заведующей ГБУ РС (Я) «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» «Тирэх».

Задачи социального учреждения: предоставление временного места пребывания лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации и дальнейшей реинтеграции их в общество, реализация в рамках межведомственного взаимодействия системы мер по обеспечению социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий, оказание доврачебной медицинской помощи.

По опыту работы выявлено, что средний возраст бездомного составляет 50 лет. 88% из них мужчины, в среднем «стаж» уличного образа жизни не превышает 3-х лет. Установлены основные причины, по которым люди оказались на улице: это потеря жилья (сделки, выселение без предоставления другого жилья, погорельцы, ветхие дома, отсутствие недвижимости, продажа долей, действия мошенников) — 52%, безработица и развод — 32%, трудовая миграция — 3%, проблемы в семье — 8%, утрата жилья в связи с лишением свободы — 5%.

Уровень образованности получателей социальных услуг низкий, 80 % опрошенных имеют полную и неполную среднюю образовательную базу, у 20% опрошенных имеются среднее и высшее образование. За последний год число обратившихся за помощью составило 645 человек, из них 73 женщин, 572 мужчин, из мест лишения свобод 223 чел. Им оказано более 229 693 различных вида социальных услуг.

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» вносит следующие предложения по совершенствованию работы с лицами без определенного места жительства:

1. Возобновление работы подпрограммы медицинской помощи маргиналам в рамках программы «Здоровый город»;

2. Взаимодействие между социально ориентированными некоммерческими организациями;

3. Возобновление деятельности медицинского вытрезвителя на территории г. Якутска или возложение полномочий по организации деятельности специализированным учреждениям по осуществлению мероприятий оказанию помощи лицам, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Инициативу поддержала депутат Наталья Пахомова.

Первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова отметила, что депутаты должны принять участие в решение проблемы бомжей. А депутат Николай Васильев предложил внести сумму на медосвидетельствование подобных лиц отдельной строкой в муниципальную программу «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город». Айаан Васильев по вопросу медвытрезвителя выдвинул идею обратиться к председателю Якутской гордумы с предложением о проведении круглого стола с участием всех заинтересованных сторон. Все эти рекомендации постоянная комиссия приняла.