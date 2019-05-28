Радиационная обстановка на территории Якутии

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) за 2018 год» в Республики Саха (Якутия) радиационный фактор находится на уровне естественных значений и не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Более подробно с данным докладом можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) пройдя по ссылке:

http://14.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=2806231&version=1.3

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» и законом Республики Саха (Якутия) «О радиационной безопасности населения и окружающей среды Республики Саха (Якутия)» в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население в Республике Саха (Якутия) продолжается работа по радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий. Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены практически все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, подлежащие специальной регламентации. Радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Саха (Якутия)» ежегодно размещается на сайте Министерство экологии и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) пройдя по ссылке:

https://minpriroda.sakha.gov.ru/radiatsionnaja-gigenicheskie-pasporta- territorii-rsja.

Радиационная обстановка в пунктах наблюдений по Республике Саха (Якутия) в марте-апреле 2019 года оставалась стабильной и не превышала НРБ-99/2009 и СанПин-99/09. Подробная информация размещается ежемесячно на официальном сайте ФГБУ «ЯУГМС» один раз в месяц:

https://ykuthydromet.ru/str00022.html.

В целом радиационная обстановка в Республике Саха (Якутия) за последние три года существенно не изменилась и остается удовлетворительной.