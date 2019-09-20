Ради здорового будущего!

Правительство Якутии, АЛРОСА, Целевой фонд будущих поколений подписали соглашение, согласно которому на научно-исследовательские работы в Вилюйской группе улусов до 2023 года будет направлено 138 млн рублей за счет средств пожертвований алмазной компании.

9 сентября этого года было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между правительством РС (Я), АК «АЛРОСА», НКО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» в целях реализации указа главы республики от 27 сентября 2018 года №2 «Об экологическом благополучии РС (Я)» и программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях на период 2019-2023 годы.

Целью взаимодействия является обеспечение экологической безопасности, решение медико-биологических проблем и улучшение качества жизни населения Вилюйской группы улусов.

Соглашение об объединении усилий сторон для максимально эффективного решения вопросов экологического благополучия подписали председатель правительства РС (Я) Владимир Солодов, генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов, генеральный директор НО «ЦФБП РС (Я)» Сергей Местников.

Согласно принципам сотрудничества Целевой фонд будущих поколений производит целевое финансирование на выполнение научно-исследовательских работ в Вилюйской группе улусов. Общий объем инвестиций до 2023 года составляет 138 млн рублей за счет средств пожертвований компании АЛРОСА.

«Финансирование научно-исследовательских работ является вкладом не в науку, а — в будущее республики. Только, обеспечив качественной питьевой водой людей сегодня, мы можем рассчитывать на здоровое будущее поколение. Реализация данной программы даст возможность улучшить показатели уровня здоровья и качества жизни населения Вилюйской группы улусов», — прокомментировал генеральный директор НО «ЦФБП РС (Я)» Сергей Местников.

В рамках соглашения будут проведены следующие мероприятия:

— Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков. Получение объективной оценки состояния экосистем с учетом внешних факторов;

— Научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне рек Вилюй и Марха, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по его оздоровлению. Получение объективной оценки состояния здоровья, качества жизни и адаптацонно-гомеостатических параметров здоровья у населения;

— Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков.

Следует отметить, что научные исследования будут носить комплексный характер и учитывать негативное техногенное воздействие на всю речную систему Вилюя, в том числе и за прошлые годы. По итогам всех мероприятий научные работники должны дать объективную оценку по каждому пункту, разработать рекомендации для улучшения экологической ситуации, предоставить результаты исследований перспективности подземных вод долины реки Вилюй и ее притоков для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, сообщили ЯСИА в Целевом фонде будущих поколений РС(Я).