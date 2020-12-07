Рацион питания влияет на здоровье жителей Арктической зоны России

То, каким образом потребляемая пища влияет на здоровье человека, ученые обсудили на IV Научно-практической конференции с международным участием «Зима, холод и здоровые рационы питания в Арктической зоне Российской Федерации». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в онлайн-формате в Якутском научном центре Сибирского отделения РАН.

Директор ФИЦ питания и биотехнологии, член-корреспондент РАН Дмитрий Борисович Никитюк и академик РАН, Научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Александрович Тутельян

Открывая конференцию, академик РАН, Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Александрович Тутельян отметил значимость Арктических и северных территорий для развития экономического потенциала России и что для создания на этих территориях удобных, благоприятных для проживания и здоровья людей условий, предстоит провести еще очень много работы. Академик Тутельян выразил уверенность, в том, что в Якутске есть хорошие перспективы по научным разработкам в сфере питания и биотехнологий пищи, так как исследованиями в этой сфере занимаются обособленные подразделения Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН».

Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, координатор программы по вопросам питания, физической активности и ожирения доктор Жоао Бреда (DR. João Breda) в своем приветственном слове сообщил, что в 2017 году он побывал в Якутии и был впечатлен жизнелюбием, работоспособностью, гостеприимством, культурой быта и уклада жизни народов республики и прекрасной природой северного региона. Он отметил, что в рационе питания жителей северных территорий наблюдается несбалансированность рационов питания, низкий объем потребляемых ягод, овощей и фруктов, рыбы и высокий объем потребления продуктов, содержащих насыщенные жиры, способствующие нарушению обменных процессов в организме и развитию избыточного веса и ожирения. А эти нарушения в свою очередь приводят к повышенному давлению, сахарному диабету, аллергии. Доктор Бреда подчеркнул, что работать над улучшением рациона питания людей следует с учетом специфики и условий их проживания.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров озвучил, что в нашей республике лидирующей причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания. «Вопросы здоровья и правильного питания с каждым годом становятся всё более актуальными», — отметил депутат.

Председатель Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев заострил внимание участников мероприятия на том, что в этой конференции принимают участие представители всех Федеральных исследовательских центров, осуществляющих деятельность в Арктической зоне России — научных центров, действующих в Красноярском крае, в Архангельской, Мурманской областях и в Республике Саха (Якутия). «Главной задачей недавно утвержденной Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации является улучшение условий жизни и здоровья людей, проживающих на этих территориях», — подчеркнул Михаил Петрович.

Выступая с докладом директор ФИЦ питания и биотехнологии, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк призвал к необходимости уделить внимание питанию людей, работающих вахтовым методом, так как они несут высокие энергозатраты из-за физически сложного труда. Дмитрий Борисович призвал работать над снижением высокой стоимости продуктов в Арктических зонах, причем не только привозных, но и продуктов из местного сырья, в том числе путем создания специальных условий для бизнеса. Ученый отметил также о необходимости разработки новых продуктов, обогащенных полезными биологически активными веществами, в том числе — витаминно-минеральными комплексами с учетом потребностей разных групп населения.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Ольга Колосова отметила низкую среднюю продолжительность жизни в Республике Саха (Якутия) по сравнению со средней продолжительностью жизни в России и связала это в первую очередь с экстремальными условиями жизни в условиях Арктики и Субарктики, где наблюдается аномальная геомагнитная активность и где наиболее ярко представлены все четыре времени года. Так, из-за действия природных (недостаточное накопление мелатонина в темное время суток зимой, снижение синтеза мелатонина в период полярного дня летом) и техногенных стресс-факторов (постоянное искусственное освещение, сбои ритмов сон-бодрствование) происходит «разбалансировка» системы хронобиологической адаптации, что приводит к таким метаболическим нарушениям как сахарный диабет, атеросклероз, болезни сердечно-сосудистой системы, к онкологическим патологиям, к ускоренному старению на Севере. Для профилактики подобных нарушений Ольга Николаевна предложила разработку оптимальных рационов питания и комплексов биоактивных веществ из северного растительного и животного сырья.

О биопрепаратах из северного экологически чистого сырья, эффективных в профилактике, лечении и реабилитации после перенесенных инфекционных заболеваний в том числе COVID-19 рассказал главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Борис Кершенгольц. С результатами исследования микробиологического состава якутского кумыса участников конференции ознакомил доктор ветеринарных наук Михаил Неустроев (Якутский НИИ сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова).

С докладом о культуре питания народа саха выступила главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктор исторических наук Екатерина Романова. Екатерина Назаровна рассказала, как якуты заготавливали впрок мясо, рыбу, молочные продукты и как их хранили.

О перспективах создания пищевых продуктов из сырья Арктической зоны рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» Константин Степанов.

Кандидат медицинских наук Ирина Кобелькова и доктор медицинских наук Мария Гмошинская из ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (г. Москва) ознакомили участников конференции с особенностями разнообразий рационов питания среди детского и взрослого населения, а также с особенностями разработки рационов, повышающих адаптацию.

Доклад о принципах оптимизации питания населения северных регионов в сезоны года, неблагоприятные по распространению респираторных и вирусных инфекций представили доктор медицинских наук, директор НИИ медицинских проблем Севера, заместитель директора по научной работе ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Эдуард Каспаров и доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Ефим Прахин (г. Красноярск).

Об исследованиях иммунных реакций у жителей Арктики в период полярной ночи и полярного дня рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией регулярных механизмов иммунитета Института физиологии природных адаптаций ФИЦ комплексаного изучения Арктики Уральского отделения РАН Анна Самодова (г. Архангельск).

С докладами о проблемах здоровья и питания детского и взрослого населения в Заполярье и традиционной пищевой культуре саамов Кольского Севера выступили доктор биологических наук Наталья Белишева и Евгения Пация из ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (г. Апатиты, Мурманская область).

О роли питания в Арктике рассказала доктор медицинских наук, директор НИИ Арктической медицины ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Галина Дегтева (г. Архангельск), доклад о качестве и безопасности натурального коровьего молока представили доктор сельскохозяйственных наук Валентин Прожерин и Александра Дыдыкина из ФИЦ комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (г. Архангельск).

Модераторы конференции Ольга Николаевна Колосова и Ульяна Михайловна Лебедева поблагодарили всех участников конференции за активное участие, за содержательные и очень интересные доклады. «От образа жизни, от питания человека зависит его здоровье, работоспособность и продолжительность жизни. Поэтому у каждого жителя, в соответствии с его возрастными особенностями и физиологическими потребностями, рационы должны быть разнообразными, полноценными и сбалансированными всеми полезными пищевыми веществами. При этом огромна и значима роль науки. Ученые работают над изучением и разработками по формированию здоровых рационов с использованием качественной продукции из местного сырья и производства, которые способствуют повышению адаптации и иммунитета в экстремальных условиях Арктики и Субарктики. Получают эффективную продукцию из северных и арктических уникальных биологически активных веществ для профилактики и лечения заболеваний. Недаром аксакалы якутской науки 91-летние член-корреспондент РАН, советник РАН, доктор биологических наук, профессор Никита Гаврилович Соломонов и доктор биологических наук, профессор Алексей Федорович Абрамов придерживаются правильного питания и здорового образа жизни», — сообщила Ульяна Михайловна.