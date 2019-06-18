Работы по тушению лесных пожаров в Верхоянском районе продолжаются

В настоящее время на территории Верхоянского района действуют 2 лесных пожара, возникших из-за перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнем, на текущую дату составляет 69 га.

На местах для координации сил и средств работает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – главный лесничий Якутии Алексей АГЕЕВ.

Как сообщил Алексей Агеев, на лесном пожаре на общей площади 27 га вблизи местности «Чолбон» и п. Батагай (удаленность 6,2 и 10-11 км), работают 6 работников Верхоянского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс». Ведется окарауливание по кромке, продолжается опашка по периметру, произведена заливка водой. Из-за высокой захламленности лесного участка, работы ведутся только ручным способом.

«Второй лесной пожар действует вблизи села Бетенгес, удаленность 7,1 км. Работают силы службы наземной охраны лесов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», переброшенные с Намского и Якутского филиалов учреждения в количестве 9 человек. Также мобилизованы 12 человек из числа местного населения. За прошедшие сутки, группа работала по 4-м участкам пожара – заблокированы прорывы, произведены опашка и местами встречный отжиг. Работы также проводятся вручную», — добавил он.

Отметим, лесопожарными формированиями снята возможная угроза перехода огня на населенные пункты, распространения пожаров в сторону наслегов не допущено.

В настоящее время в Верхоянском районе продолжает действовать режим ЧС муниципального характера.