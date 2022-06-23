Работы якутской художницы выставлены на ВДНХ

C 3 июня на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» открыта выставка «Графика народов Севера». Уникальный проект объединил самобытные работы молодых и заслуженных художников, и представит их широкой публике.

В выставке участвуют три работы якутской художницы Марии МИЩЕНКО. Об этом SakhaLife с гордостью сообщил ее отец, краевед Арктики Игорь ЧИКАЧЕВ.

Вход на выставку свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет на бесплатных обзорных экскурсиях.

Впервые на одной площадке представлено творчество лучших графиков Севера, Сибири и Дальнего Востока. Художники расскажут в работах о родной земле и сакральных элементах культуры предков. Север — это бескрайние стада оленей и моря, полные рыбы. В холодном климате десятки народов сформировали уникальные миры. Почему собаки-рыбы решили утопить Кутха? Почему Пеликен достался самому угрюмому чукче? Легендарные герои и мифические существа оживут на выставке. На одной площадке встретятся работы прославленного русского путешественника Федора КОНЮХОВА и заслуженного художника Даши НАМДАКОВА, сообщается в анонсе выставки.

На ВДНХ выставка продлится до 3 июля и далее поедет по городам России.