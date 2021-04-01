01.04.2021
14:44
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Культура

Работы якутского фотографа попали в NatGeo Russia

Фотографии Натальи Оконешниковой опубликовала официальная страница National Geografic Россия.

На фотографиях Натальи изображены мать и дитя – белые медведи зоопарка «Орто Дойду» Колымана и Алмаз.

Наталья – известный фудфотограф, ее страница пестрит фотографиями еды, но, как она сама призналась, она «не могла не поделиться этими случайными кадрами». Которые, надо сказать, получились весьма удачными.

Источник: https://www.instagram.com/p/CNFpVFjAZ9j/
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