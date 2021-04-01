Работы якутского фотографа попали в NatGeo Russia

Фотографии Натальи Оконешниковой опубликовала официальная страница National Geografic Россия. На фотографиях Натальи изображены мать и дитя – белые медведи зоопарка «Орто Дойду» Колымана и Алмаз. Наталья – известный фудфотограф, ее страница пестрит фотографиями еды, но, как она сама призналась, она «не могла не поделиться этими случайными кадрами». Которые, надо сказать, получились весьма удачными. View this post on Instagram A post shared by National Geographic Russia (@natgeomagazineru)

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