Работы якутского фотографа Натальи Оконешниковой — в финале конкурса 35awards

Фотографии Натальи Оконешниковой прошли в заключительный этап международного конкурса 35awards

Четыре работы в совершенно разных жанрах: макро, животный мир, движение, натюрморт. Но все снимки якутского фотографа прекрасны!

Я нахожу вдохновение в природе. 7 месяцев в году мы живем в нашем загородном доме. К нам приходят белочки в кормушку, прилетают снегири и синички, я обожаю ходить в лес за грибами и ягодами. Все это я фотографирую — и белочек с грибами, и соседских кроликов, и морковь с грядки, и редиску в сапоге, и снегирей на ветках, делаю макрофото насекомых, снежинок, и листву во дворе, и зелень, и одуванчики… Это такой кайф для фотографа! Фудфотография переплетается с окружающей меня природой и родным краем.

Наталья Оконешникова — фудфотограф из Якутска. Любовь к кулинарии открыла для нее фудфотографию. Наталья издает свой кулинарный журнал, выпустила несколько своих книг о готовке, и все иллюстрации в этих изданиях — ее фотографии. Работы Натальи занимают призовые места на конкурсах, пишет сайт Росфото. — Я родилась в Якутии, в городе Верхоянске, там закончила школу. Потом я поступила в университет в Якутске и с тех пор проживаю в столице республики. По образованию я преподаватель английского языка, второе образование — банковский менеджмент, закончила оба ВУЗа с отличием и 6 лет работала в банковской сфере, — рассказала Наталья.

Но после того, как муж подарил ей фотокамеру, ее жизнь резко изменилась. Она уквлеклась изданием кулинарные изданий, фотосъёмкой. И настолько успешно, что из банковской сферы ушла и занялась любимым делом, которое из хобби переросло в работу. Наталья победила во всероссийском Кубке Фудфотографов и фудстилистов «Foodstilestar» в 2017 году. Затем последовали и другие победы на российских и международных конкурсах. Московские издательства стали заказывать у нее кулинарные книги с ее фотографиями. А недавно фотографии белых медведей Колыманы и Алмаза, которые Наталья сделала во время посещения зоопарка «Орто дойду» были опубликованы на официальной инстаграм странице NationalGeographicRussia