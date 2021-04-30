Работы в районах падения фрагментов ракеты-носителя завершены

Сегодня, 30 апреля, в Кобяйском районе группа спасателей ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)» вылетела на вертолете Ми-8 ООО ПКАП «Дельта-К» в район падения РП 875 для эвакуации оставшейся части распиленных фрагментов второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», обнаруженной после пуска 25 марта. На сегодня в планах рабочей группы вывоз всех фрагментов в два рейса. Часть фрагментов спасатели эвакуировали вчера.

Напомним, в соответствии с договором, заключенным между Госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Республики Саха (Якутия) в 2019 году, все обнаруженные фрагменты Госкорпорацией эвакуируются с районов падения, размещаются в специальные контейнеры и вывозятся на космодром «Восточный» на утилизацию.

Вчера, 29 апреля, в рамках послепускового поискового облета района падения РП 875 в Кобяйском улусе, минэкологии РС(Я) совместно с ЦАС «Хабаровский» отобраны пробы снега с последней мониторинговой точки.

Радиационный фон, как и на первых четырех точках, находится на уровне ниже среднереспубликанских значений. Таким образом, послепусковое экологическое обследование мониторинговых точек в Кобяйском и Алданском районах полностью завершено. Поиск фрагментов продолжается. В поисковом облете принимали участие представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦАС «Хабаровский», минэкологии РС(Я), Служба спасения РС (Я) и глава Кобяйского района И.И. Левин.