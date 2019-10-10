Работы по уборке снега в Якутске ведутся круглосуточно

В столице в усиленном режиме ведутся плановые работы по уборке снега с улиц. Производственные поздразделения АО «Якутдорстрой» работают круглосуточно, без выходных. Такой график позволяет оперативно принимать меры в любой критической ситуации.

За прошедшие сутки в городе на очистке снега работало 58 единиц техники, в том числе самосвалы, погрузчики, грейдеры, тракторы, снегопогрузчики, «бобкэты», пескоразбрасывающая техника.

«Мы работаем в двух режимах – летнем и зимнем. Зимний период начинается с 15 октября, но все зависит от погоды. Сейчас проводим механическое подметание от снега, работы по грейдированию проезжей части, подсыпке улиц песком и вывозу снега», — сообщила начальник участка благоустройства АО «Якутдорстрой» Елизавета Тимофеева.

Подсыпка песком проводится перед пешеходными переходами, на перекрестках, перед светофорами, на нерегулируемых перекрестках, на местах торможения автотранспорта.

Грейдирование проезжей части от свежевыпавшего снега механическим подметанием произведена на Вилюйском тракте, на ул. Петровского, ул. Кулаковского, ул. Дежнева, ул. Красноярова, пр. Ленина, ул. Ярославского, ул. Курашова, ул. Орджоникидзе, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, ул. Кальвица, пл. Дружбы Народов, пл. Орджоникидзе, 202 мкр, Набережной Р. Дмитриева, ул. Б. Чижика, автостраде 50 лет Октября, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Кузьмина, Хатынг-Юряхском шоссе от ул. Жорницкого до ул. Курнатовского, Новообъездном шоссе.

Очисткой внутриквартальных дорог и проездов, дворовых территорий занимаются управы и управляющие компании. Как правило, тротуары от снега очищают дворники.