Работы по миллионным контрактам по БКАД не выдержали гарантийных сроков

Комиссия выявила вопиющие нарушения и недоделки при ремонте дорог в Якутске

В Якутске в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядные организации показали результаты работ выполненных в прошлом году

Комиссия проверила пять объектов:

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Капитальный ремонт ул. Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная;

Реконструкция ул. Суоруна Омоллона на участке от ул. Хабарова до ул. Ларионова;

Реконструкция ул. Ларионова;

Капитальный ремонт ул. Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова.

Строительство автомобильного моста через р. Шестаковка в с. Пригородный было завершено в 2019 годуподрядчиком ООО СК «Илин» — конструкция САРМ общей протяженностью 180 метров, сумма контракта составило 23 млн. рублей.

По данному объекту даны следующие замечания – установить дорожные знаки, устранить дефекты в виде деформации и разрушения бортовых камней. В целях обеспечения безопасности пешеходов, комиссией предложено установить пешеходное ограждение, высокой насыпи (земляного полотна дороги), тем более в данном объекте не предусмотрено освещение. Также предложено засыпать съезды подходящим материалом, в целях обеспечения проезда. Все замечания подрядчик пообещал устранить, работа продолжится. Гарантийный срок – до 22 июня.

Самым проблемным оказался участок по ул. Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная.

Объект завершен в 2019 году, сумма контракта 163 млн. рублей, протяженность 1 км. 400 метров. В прошлом году подрядная организация «Сахатрасстрой» выполнила асфальтирование проезжей части и ремонт бордюров. Сроки устранения гарантийных работ подходят к концу июля. 30% работ будет переделано подрядчиками. В этом году планируется завершение благоустройства и озеленение объекта.

Как сообщает Владимир Макаров, начальник отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой», по перекрестку планируется составление новой проектной документации. В этом году перекресток будут перестраивать с учетом всех коммуникаций.

В прошлом году по ул. Красильникова комиссией было дано замечание по водоотведению. По информации и.о. начальника Управления дорог Константина Попова, замечания не устранены, имеются переходящие работы по тротуару и освещению. После 5 июля начнутся переходящие работы по водоотведению. На улицах Воинская, Кеши Алексеева, Красильникова, Окружное шоссе предусматриваются либо водоотводные лотки, либо грунтовые каналы по Окружному шоссе.

Комиссией были заданы вопросы по соблюдению требований теплоизоляции, о результатах независимой экспертизы, качестве асфальтобетона, пунктах закупочной документации. Так же даны замечания по поводу отсутствия подрядчиками своевременного устранения всех дефектов, в том числе бордюрные работы и отсутствие доступной среды для удобства маломобильных граждан.

Ранее по результатам независимой экспертизы выявлено, что четвертый слой асфальтобетона по улице Автодорожной не соответствует требованию и на основании этого дорога будет переделана. Работа должна осуществляться снятием верхнего слоя асфальтобетона. В ходе работы дорога не будет закрыта, проезд будет вестись по полосам.

В этом году лабораторный контроль будет вести ЯПНИИС совместно с университетом СВФУ. Дополнительно на крупных объектах будет привлечен строительный контроль.

С 15 числа «Главстрой» принимает исполнительную документацию, где подрядчик предоставляет схему и паспорта. Так же было дано замечание депутатом Якутской городской Думы Феликсом Романовым, что в связи с отсутствием у подрядчика «Сахатрасстрой» соответствующей техники, все невыполненные работы переходят на этот год.

В конце объезда улицы Красильникова было решено сделать совместный объезд с независимой лабораторией и членами комиссии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и партийного проекта «Безопасные дороги» Якутского местного отделения партии «Единая Россия».

Вопросы возникли у комиссии и на участке от ул. Хабарова до ул. Ларионова – реконструкция ул. Ларионова.

На реконструкции улицы Ларионова подрядной организацией выступает ООО «Сахатрасстрой».

По данной улице левая сторона тротуара полностью идет под замену, правая сторона на перекрёстке улицы Суоруна Омоллоона и улицы Хабарова порядка 50 метров тоже меняется, работа по замене тротуарного покрытия начата с Набережной.

Осенью в прошлом году подрядчики наткнулись на газовую трубу, которая находилась на глубине 20 см от поверхности земли, что оттянуло срок сдачи работ. Данная ситуация стала непредвиденным фактором, в связи с чем разворотная площадка для автобусов будет сделана в текущем году.

Что касается водоотведения по данному объекту, новый лоток идет до улицы Хабарова глубиной 2-2,5 метра. Так же восстановление водоотвода было вдоль пятиэтажек.

В ходе осмотра комиссия уточнила информацию о результатах керна на этом участке. Работа будет осуществляться по локальной замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По словам подрядчика, замену будут делать в июле месяце, когда уже пройдет большая оттайка.

Конкурсы в прошлом году проводились относительно поздно, следовательно у подрядной организации поджимали сроки, что повлияло на качество работы. В этом году объем работы увеличился в два раза, так как обязательства 2019 года никто не отменял, и в итоге имеются 47 объектов.

При осмотре улицы Жорницкого к рабочей комиссии присоединись жители Строительного округа. Здесь ведутся работы по гарантийным обязательствам, в частности, по восстановлению неровностей тротуаров и бортовых камней, восстановлению ограждения проезжей части и санация трещин, будет озеленение объекта.

Пользуясь случаем, граждане жаловались на плохое состояние заездов и строительный мусор. Предложили убрать тротуар, который мешает въезду на территорию магазина «Соседи», восстановить лоток и соединить водоотведение.

Имеются проблемы в части водопропускной трубы. Вся вода скапливается и образовывается болото, что доставляет неудобство гражданам.

Все просьбы и предложения жителей были взяты под контроль.

По результатам объезда дорог у комиссии по качеству исполнения работ по данным объектам остались вопросы. Так если мост был построен строго в соответствии с проектом и даже «прошел испытание» весенним паводком, то по улице Красильникова качество асфальта не дотягивает до нормативного, а где-то этот асфальт и вовсе уже провалился.

Заказчик в лице МКУ «Главстрой» не принял ряд объектов, где подрядные организации выполнили ремонт с ненадлежащим качеством. Все недочёты и дефекты подрядчики планируют исправить в течении месяца.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 204,5 км — это 85% дорог в городе Якутске.

Отметим, что комиссия местного отделения партии «Единая Россия» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и партийному проекту «Безопасные дороги» продолжит осмотр состояния дорог в составе представителей окружной администрации и подрядных организаций, чтобы убедиться в своевременном устранении замечаний с надлежащим качеством.