Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал

Как сообщает «Лента.ру», зарубежный онлайн-журнал Lens Culture, посвященный современной фотографии, подвел итоги конкурса LensCulture Visual Storytelling Awards. Жюри отметило 36 талантливых художников из 22 разных стран.

В том числе работу известного в Якутии фотографа Алексея Васильева.

«На фото 16-летний Иван Николаев позирует в фойе школы олимпийского резерва, где он оттачивает свое мастерство вольной борьбы. В Якутии это один из самых популярных видов спорта. Все учащиеся мечтают попасть в эту школу, ведь в этом случае у них есть шанс заняться спортом профессионально и выступить на международном уровне».