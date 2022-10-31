Работу паромной переправы продлили еще на три дня

Работу паромной переправы Якутск — Нижний Бестях продлили еще на три дня.

После закрытия переправы перевозки будут осуществляться по маршруту Жатай — Техтюр

До 2 ноября продлили работу паромной переправы из Якутска до Нижнего Бестяха. Это связано с тем, что не подмерзла переправа Жатай — Техтюр, по которой должны осуществляться паромные перевозки с тяжёлой баржой до устойчивого ледообразования. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщил директор «Паромов Якутии» Николай Ефимов.

«Работу продлили из-за того, что дорогу до Техтюра еще не подморозило. Также в пути до Якутска еще находятся народно-хозяйственные грузы и грузовые машины. Сегодня задействованы шесть паромов, так как часть уже зашла на зимний отстой. К среде на переправе останутся четыре парома. Работают паромы по мере загруженности», — сказал Николай Ефимов.

После закрытия переправы Якутск — Нижний Бестях до устойчивого ледообразования паромные перевозки через Лену будут осуществляться по маршруту Жатай — Техтюр с тяжёлой баржой, далее — в сопровождении ледокола.

В период неблагоприятных метеорологических условий повысились тарифы на паромной переправе. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Вместе с тем четыре судна ассоциации строителей АЯМ осуществляют перевозку по летним тарифам до официального закрытия паромной переправы. Также тарифы не изменились для грузовых автомобилей, перевозящих социально значимые продовольственные товары и корма для сельскохозяйственных животных.

Напомним, ежедневно с 07:00 до 19:00 из акватории городского пляжа на 202-м микрорайоне и зала ожидания в Нижнем Бестяхе курсируют суда на воздушной подушке.

С понедельника, 31 октября, цена за поездку на другой берег составляет 1500 рублей.

Подорожает проезд на судах на воздушных подушках из Якутска до Нижнего Бестяха.