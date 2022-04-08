Работу оленеводов родовой общины «Тяня» отметили наградами

Сегодня, 8 апреля, в Олекминском районе Якутии лучшие оленеводы родовой общины «Тяня» получили высокие награды за успехи в отрасли оленеводства и традиционного природопользования.

Производственный сельскохозяйственный кооператив «Тяня» многие годы является ведущим хозяйством Якутии. Оленеводам удается сохранять поголовье оленей, несмотря на агрессивную и интенсивную золотодобычу на территории общины. Сформирован прочный коллектив влюбленных в дело, обеспечивается приток молодых специалистов в сферу оленеводства. Основал общину Тяня и возглавлял его эвенкийский лидер, народный депутат Якутии VI созыва Арсентий НИКОЛАЕВ, который заложил прочную основу и верные направления развития хозяйства.

Глава Тянского национального наслега Алексей НИКОЛАЕВ поздравил общину «Тяня» с хорошими производственными показателями по итогам 2021 года. Отметил, что эти награды выбивал и планировал вручить лично сам Арсентий Прокопьевич. От имени администрации он пожелал дальнейших успехов, здоровья, сохранения и развития национального уклада коренных народов.

Награды наиболее отличившимся оленеводам были вручены от председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), а также почетные грамоты постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, ведомственный знак «За вклад в развитие заповедного дела», также вручены удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды Олекминского комитета государственного экологического надзора министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), грамоты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я).