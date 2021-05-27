Работу аэропорта Зырянка могут ограничить

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит по территории Жиганского и Булунского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 80 км ниже н.п. Джарджан уровень воды составляет 1391 см, а верхняя кромка в 50 км ниже н.п. Жиганск уровень воды 910 см при критическом 1430 см. Протяженность ледохода составляет 278 км. Ниже по течению, у н.п. Кюсюр наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 1084 см при критическом 3150 см. 28-29 мая ледоход ожидается у н.п. Кюсюр, вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.

Активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 5 км ниже н.п. Колымское уровень воды составляет 904 см, при критическом 1010 см, а верхняя кромка в 150 км выше н.п. Колымское. Протяженность ледохода составляет 155 км. Вскрытие реки в устьевой части у п. Черский ожидается в начале июня.

В верхнем течении у н.п. Зырянка уровень воды составляет 536 см при критическом 850 см, чисто. ВПП аэропорта Зырянка освободилась от воды. Аэропорт работает в штатном режиме. Ввиду повышенных сбросов с Усть-Среднеканской ГЭС в объеме 1600 — 1800 куб. в секунду в течение ближайшей недели сохраняется вероятность дальнейшего повышения уровней воды с подтоплением ВПП и ограничением работы аэропорта Зырянка.

На реке Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова, продолжается повышение уровней воды с интенсивностью 20-70 см за сутки. У н.п. Аргахтах подвижки, уровень воды составляет 437 см при критическом 777 см. У н.п. Андрюшкино лед подняло, уровень воды составляет 533 см при критическом 1000 см. Вскрытие реки у с. Аргахтах прогнозируется в ближайшие сутки

«Для реагирования на чрезвычайные ситуации в Колымской группе районов в Среднеколымске, Колымском и Черском сформирована группировка в составе 45 человек личного состава 6 плавсредств и 2 воздушных суден, в том числе 16 федеральных и республиканских спасателей. На реках Яна и Индигирка гидрологическая обстановка развивается без осложнений. Уровни воды ниже критических отметок», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 200 км ниже н.п. Белая Гора, уровень воды составляет 713 см при критическом 1202 см. Верхняя кромка – у н.п. Белая Гора, у н.п. Чокурдах, уровень воды составляет 467 см при критическом 913 см. Протяженность ледохода составляет 200 км. Вскрытие реки на территории Аллайховского района ожидается в первой пятидневке июня.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 47 км ниже г.п. Юбилейная, уровень воды составляет 1156 см при критическом 1350 см. Верхняя кромка – в 60 км выше г/п Юбилейная. Протяженность ледохода составляет 107 км. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня.