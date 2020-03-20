20.03.2020
15:30
102

Коронавирус

Работодателям Якутска рекомендуется обеспечить работников масками

Межведомственная комиссия по охране труда рекомендует работодателям г. Якутска на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, принято решение о переносе месячника по охране труда, который традиционно проводится в апреле. Такая же рекомендация накануне поступила и от министерства труда и социальной защиты РС (Я). 

В связи с этим все мероприятия запланированные в апреле в области охраны труда отменяются, кроме городского конкурса среди специалистов по охране труда, который проводится дистанционно. 

Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный адрес отдела охраны труда Окружной администрации города Якутска. 

Фото: Отдел охраны труда ОА г. Якутска
Источник: Отдел охраны труда ОА г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх