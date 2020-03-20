Работодателям Якутска рекомендуется обеспечить работников масками

Межведомственная комиссия по охране труда рекомендует работодателям г. Якутска на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, принято решение о переносе месячника по охране труда, который традиционно проводится в апреле. Такая же рекомендация накануне поступила и от министерства труда и социальной защиты РС (Я).

В связи с этим все мероприятия запланированные в апреле в области охраны труда отменяются, кроме городского конкурса среди специалистов по охране труда, который проводится дистанционно.

Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный адрес отдела охраны труда Окружной администрации города Якутска.

