Работодатели Якутии стали чаще требовать наличие теста/вакцины от COVID-19 у соискателей

Республика Саха (Якутия), 07 июля 2021 года. Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали содержание текстов вакансий и резюме на предмет упоминания наличия тестирования/вакцинации от COVID-19, размещенных с января по середину июня 2021.

Количество резюме, в которых соискатели сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, с 1 по 22 июня 2021 г. достигло рекордных 10,4 тысяч, что в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, чем в начале года.

Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растет в среднем на 40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы. Чаще всего упоминают о своей вакцинации соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, ИТ, туризме и HoReCa. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.

Со стороны работодателей упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании выросли на 58% с начала года и в июне 2021 г. достигли почти 2 тысяч.

Чаще всего в начале лета упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании можно встретить в вакансиях для соискателей, которым предлагают работу в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa.

«Вакансии с упоминанием тестирования или вакцины в Республике Саха (Якутия) условно можно разделить на два типа – в первых наличие вакцины или теста на COVID-19 – одно из условий работы для сотрудника. Как правило, это касается специалистов розничной торговли, медицинских сотрудников и тех кандидатов, кто претендует на вакансии с вахтовым методом работы. Например, вакансия Водителя Камаза, где прививка COVID-19 – одно из требований к кандидату.

Второй тип вакансий с упоминанием COVID-19 – это когда компании предлагают бесплатное тестирование и иногда даже лечение от коронавируса как часть программы заботы о здоровье сотрудников. Например, позиция Тестировщика (удаленный формат работы) предполагает не только ДМС для кандидата, но и бесплатное тестирование и вакцинацию от COVID-19», — комментирует Ксения Аверина, директор Дальневосточного филиала HeadHunter.

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