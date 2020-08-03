Работодатели смогут компенсировать затраты против коронавируса за счёт Фонда соцстраха

Приказом Минтруда России от 23.06.2020 № 365н внесены изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, утвержденные приказом от 10 декабря 2012 № 580н.

Вопросы безопасности работающих граждан, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в условиях режима противодействия COVID-19 особенно актуальны. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора должны выполняться неукоснительно.

В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, страхователям в 2020 году разрешено подавать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер до 1 октября. Это прямые выплаты по заявлениям от работодателей.

Минтрудом расширен перечень предупредительных мер, подлежащих финансированию в 2020 году. За счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний можно приобрести: средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также лицевые щитки, бахилы, противочумные костюмы первого типа и одноразовые халаты;

дезинфицирующие кожные антисептики и дозаторы для них; оборудования и устройства для комплексной обработки транспортных средств, упаковок, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

термометры и устройства для бесконтактного контроля температуры работников; проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Изменения вступают в силу с 4 августа 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2020 года. В этой связи республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений по руководством заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной принято решение о проведении информационно- разъяснительной работы с участием социальных партнеров совместно с ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по РС(Я), с тем чтобы обеспечить своевременное оформление и подачу работодателями республики заявлений о финансировании расходов на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет сумм страховых взносов.

Решение также адресовано и будет направлено главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), для организации работы в районах республики.

Работодателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия), рекомендовано обеспечить своевременное оформление и подачу заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации.