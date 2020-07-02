Работодатель не имеет права требовать справку об отсутствии коронавируса

В связи с многочисленными обращениями граждан Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) разъясняет следующее:

Требование работодателя о предоставлении Справки об отсутствии коронавируса по выходу работника из очередного оплачиваемого отпуска, самоизоляции, дистанционной (удаленной) работы и т.д. незаконно, т.к. нормами действующего трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, предоставление такого документа не предусмотрено.

Перечень оснований для отстранения работника от работы, приведенный в статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации, является исчерпывающим и иные основания отстранения (недопуска) работника от выполнения им трудовых обязанностей по инициативе работодателя не установлены. Следовательно, отстранять (не допускать) работника от выполнения трудовых обязанностей в связи с не предоставлением Справки об отсутствии коронавируса, работодатель не имеет права.