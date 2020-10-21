Работников культуры Якутии научат азам проектной деятельности

С 26 октября по 7 ноября для управлений культуры, директоров культурных центров и проектных команд районов республики пройдет бесплатный образовательный акселерационный курс по проектной деятельности. Изучать работники культуры будут ключевые темы – от нюансов по организации мероприятий до Digital технологий, маркетинга и путей получения грантов.

Министерство культуры и духовного развития Якутии совместно с Пространством коллективной работы «Сайдыы-Тит-Эбя» Хангаласского улуса с 26 октября по 7 ноября проведет бесплатный образовательный акселерационный курс по проектной деятельности. Участие в нем могут принять управления культуры, директора культурных центров и проектных команд муниципальных районов республики. Мероприятие проводится с целью цифровизации работы культурных центров, увеличения аудитории в онлайн форматах, что актуально в режиме ограничительных мер.

Какие темы будут затронуты:

— «Новые вызовы, идеи, решения для новых реалий» (Команда АНО «Индустрия будущего);

— «Новые вызовы, идеи, решения. Digital-Мир — мир возможностей. Инструменты для трансформации работы»;

— «Agile–команды, функции HR и HRD, Дизайн-мышление, Lean-технологии, бережливое производство и оптимизация процессов, SCRUM/KANBAN»;

— «Инструменты для организации сессий (проведение форсайт, стратегических, проектных сессий);

— «Инструменты для модерации и организации сессий»;

— «EVent-менеджмент» (Приглашенные спикеры);

— «Расчёты, смета, организация, клиентоориентированность. Внебюджетные средства». Спикер — Станислав Степанов, организатор массовых мероприятий, директор конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)», маркетолог;

— «Режиссура, командная работа и масштабные мероприятия». Спикер — Айдыс Черноградский, преподаватель ЯККИИ, режиссёр культурно-массовых мероприятий;

— «Роль ведущего в мероприятиях». Спикер — Анна Фомина, ведущая мероприятий;

— «Фандрайзинг, привлечение средств, грантовые конкурсы».

Для участия приглашаются команды по пять человек с готовыми проектами. Регистрация – 8 9148227955 (Виктория Крылова, ватсапп) и получить ссылку на Leader-ID. Обучение состоится на платформе ZOOM с использованием сервиса для совместной работы padlet, trello.

Проект «Трансформация и цифровизация сельских домов культуры» реализуется на средства гранта, выигранного Центром культуры «Сарыал» с. Тит-Эбя Хангаласского улуса в конкурсе Благотворительного фонда Потанина.