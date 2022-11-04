Работников автомобильного транспорта поздравили с профессиональным праздником в Якутске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось 3 ноября в Окружной администрации города Якутска. С профессиональным праздником автомобилистов поздравил глава города Евгений Григорьев.

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, заместитель главы городского округа «город Якутск» Антон Алексеенко.

«На сегодня работники автомобильного и городского пассажирского транспорта выполняют колоссальный объём работ. Невозможно представить жизнь современного города без водителей, которые ежедневно садятся за руль, без слесарей, которые готовят эту технику к выходу, без диспетчеров, которые прокладывают маршрут, без каждого работника любого транспортного предприятия. Мы признательны вам во многом. Ваш нелегкий труд изо дня в день делает наш город лучше, а жизни наших жителей – легче, комфортней и счастливей», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Глава города отметил, что за последний год в транспортной отрасли были достигнуты хорошие результаты, благодаря большой командной работе. Вместе с правительством республики, заручившись поддержкой главы республики Айсена Николаева, в столице приобрели 100 новых автобусов для удобства и комфорта передвижения людей. Кроме того, приобретено 70 единиц коммунальной техники.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил автомобилистов и отметил огромное значение городского пассажирского транспорта в нашем городе.

Заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко присоединился к поздравлениям и добавил, что благодаря труду работников автомобильного и городского пассажирского транспорта горожане могут с уверенностью заявить, что у нас развивается общественный транспорт, улучшаются условия для комфортной и счастливой жизни.

За продолжительную и безупречную службу в области автомобильного транспорта нагрудным знаком «За заслуги перед Якутском» наградили Альберта Шелковникова, водителя автобуса МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

Лучших работников автомобильного и городского пассажирского транспорта наградили грамотами главы городского округа «город Якутск», почетными грамотами Окружной администрации города Якутска, юбилейными знаками Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской ЯАССР», почетными грамотами постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).